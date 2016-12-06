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SCHURTER新推出IP 67和IP 69K级防水推/拉电器耦合器

2016年12月06日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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瑞士卢塞恩2016年12月6日电 /美通社/ -- SCHURTER 推出由型号4761电器输入插座和型号4762可接线式电源插头组成的新型防水 IEC 连接器。凭借 IP 67或 IP 69K 的高防护等级，无论是否与外壳连接，这款电器耦合器都非常适于为恶劣环境下如工业、船舶、实验室使用的电器或任何类型的户外电器提供电源。

具有高防护等级的4761 IEC电器输入插座与4762 IEC可接线式电源插头
具有高防护等级的4761 IEC电器输入插座与4762 IEC可接线式电源插头

 

本推/拉锁闭装置不仅提供了强大、可靠的连接，同时确保了电缆线过度应力的情况下使其脱离连接。本拉拔装置的蓝色图形和颜色指示拉拔方向。固定连接后可听到清晰的锁扣声响。这种连接类型与国际标准 IEC 和 UL/CSA 60320 的规定相似，但其独特之处在于连接点采用了特殊设计，因此该插头无法与传统电源线插头互换。因此最大应用功率、IP 防护和电缆保持力均可得到保证。连接器可短暂浸没水中并可使用高压热水清洁器清洁。两个元件都非常易于关闭。

4761 插座配备焊接端子或快速连接端子，插头配有在可重新接线式接头设计中很常见的常规螺栓型端子，因此导线装配时无需特殊工具。本款电器耦合器共有黑、白两色。为简化订购流程和客户物流，双组件、电器输入插座和电源插头可整套定购。插座和插头也可做为单独盘点的独立部件销售。这两种插接部件均可配备防护罩，在插电状态下可提供IP 67级防水保护，未插电状态下可提供 IP 69K 级防水保护。这些防护罩还可保护零件避免沾染可能会弄脏接触点的污染物。

防水电器耦合器套装已获得 VDE 和 UL/CSA 认证。符合 IEC、UL/CSA 标准，额定电流为10A @ 250 VAC，最高工作温度为+120摄氏度。插座的快速连接端子尺寸有 4.8 x 0.8 mm、6.3 x 0.8 mm 或采用焊接端子。电源插头电线为6.0 - 10.0 mm，符合 IEC 标准，最大线径为1.0 mm2，亦符合 UL/CSA 标准，线径为14AWG (2.08 mm2)。

由于许多设备电源标准均来源于这些零部件标准，这些符合 IEC/UL 60320 规定的认证连接器产品可简化设备制造商取得电器认证的过程。

技术数据：

  • 标准：IEC 60320-1UL 60320-1CSA C22.2 No 60320-1
  • 认证：ENECUL/CSA
  • 额定电流：IEC 10 A / 250 VAC, 50Hz
  • 额定电流：UL/CSA 15 A / 250 VAC60 Hz
  • 最高工作温度：+120摄氏度
  • 插头线径：0.75 - 1.0 mm218 AWG - 14 AWG (0.82 - 2.08 mm2)
  • IP防护等级：IP 67 IP 69K

因特网：

产品演示 [1]
数据表4761 [2]
数据表4762 [3]

[1]

http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2NzQ0ODYwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!5~5~5~5!3~5~A

[2]

http://www.schurter.com/en/datasheet/4761

[3]

http://www.schurter.com/en/datasheet/4762

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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