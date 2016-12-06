SCHURTER新推出IP 67和IP 69K级防水推/拉电器耦合器

瑞士卢塞恩2016年12月6日电 /美通社/ -- SCHURTER 推出由型号4761电器输入插座和型号4762可接线式电源插头组成的新型防水 IEC 连接器。凭借 IP 67或 IP 69K 的高防护等级，无论是否与外壳连接，这款电器耦合器都非常适于为恶劣环境下如工业、船舶、实验室使用的电器或任何类型的户外电器提供电源。



具有高防护等级的4761 IEC电器输入插座与4762 IEC可接线式电源插头

本推/拉锁闭装置不仅提供了强大、可靠的连接，同时确保了电缆线过度应力的情况下使其脱离连接。本拉拔装置的蓝色图形和颜色指示拉拔方向。固定连接后可听到清晰的锁扣声响。这种连接类型与国际标准 IEC 和 UL/CSA 60320 的规定相似，但其独特之处在于连接点采用了特殊设计，因此该插头无法与传统电源线插头互换。因此最大应用功率、IP 防护和电缆保持力均可得到保证。连接器可短暂浸没水中并可使用高压热水清洁器清洁。两个元件都非常易于关闭。

4761 插座配备焊接端子或快速连接端子，插头配有在可重新接线式接头设计中很常见的常规螺栓型端子，因此导线装配时无需特殊工具。本款电器耦合器共有黑、白两色。为简化订购流程和客户物流，双组件、电器输入插座和电源插头可整套定购。插座和插头也可做为单独盘点的独立部件销售。这两种插接部件均可配备防护罩，在插电状态下可提供IP 67级防水保护，未插电状态下可提供 IP 69K 级防水保护。这些防护罩还可保护零件避免沾染可能会弄脏接触点的污染物。

防水电器耦合器套装已获得 VDE 和 UL/CSA 认证。符合 IEC、UL/CSA 标准，额定电流为10A @ 250 VAC，最高工作温度为+120摄氏度。插座的快速连接端子尺寸有 4.8 x 0.8 mm、6.3 x 0.8 mm 或采用焊接端子。电源插头电线为6.0 - 10.0 mm，符合 IEC 标准，最大线径为1.0 mm2，亦符合 UL/CSA 标准，线径为14AWG (2.08 mm2)。

由于许多设备电源标准均来源于这些零部件标准，这些符合 IEC/UL 60320 规定的认证连接器产品可简化设备制造商取得电器认证的过程。

技术数据：

标准： IEC 60320-1 ， UL 60320-1 ， CSA C22.2 No 60320-1

认证： ENEC ， UL/CSA

额定电流： IEC 10 A / 250 VAC, 50Hz

额定电流： UL/CSA 15 A / 250 VAC ， 60 Hz

最高工作温度： +120摄氏度

插头线径： 0.75 - 1.0 mm 2 ， 18 AWG - 14 AWG ( 0.82 - 2.08 mm 2 )

IP防护等级：IP 67 和 IP 69K

因特网：

产品演示 [1]

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