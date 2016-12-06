捷迈邦美连续第六年被杰出雇主调研机构评为“中国杰出雇主”

新加坡2016年12月6日电 /美通社/ -- 肌肉骨骼保健的全球领导者捷迈邦美 (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)（NYSE 和 SIX：ZBH）今天宣布，该公司连续第六年被杰出雇主调研机构 (Top Employers Institute) 评为“中国杰出雇主”(China's Top Employer)。杰出雇主调研机构是一家专注于研究最佳商业实践并确定人力资源、战略和领导力方面领导者的全球性调研机构。

捷迈邦美中国大陆与香港副总裁李永明表示：“我们很荣幸能够连续第六年被评为中国杰出雇主，而且更值得自豪的是我们是唯一一家获此殊荣的骨科公司。捷迈邦美对职业发展与成长非常重视并有着坚定承诺，确保员工积极参与和投入到公司的成功当中。我们努力提倡真诚积极、真正代表作为雇主的我们的身份以及能反映捷迈邦美公司核心价值的行为的企业文化。”

杰出雇主认证旨在嘉奖在雇员条件方面达到最高卓越性标准的机构。杰出雇主的评定需通过人力资源最佳实践调查 (Human Resources (HR) Best Practices Survey) 全面调研程序的严格评定，之后还要通过验证程序与外部审计来确认调研结果。各公司的表现根据一项国际标准来评分，只有达到要求的雇主才能获得杰出雇主认证。

捷迈邦美亚太区总裁 Sang Yi 说：“创造高绩效文化以及培养团队成员能够不断成长的环境是我们捷迈邦美在亚太区拓展业务的关键发展计划之一。杰出雇主调研机构的认可对于我们制定下一阶段的中国增长计划非常重要，可帮助我们吸引和留住优秀人才，并继续为我们的客户带来积极影响。”

杰出雇主调研机构简介

杰出雇主调研机构是一家独立调研组织，总部位于荷兰。自1991年以来，该机构一直致力于研究全球各地主要雇主的人力资源项目。该机构通过全面审计一家公司的人力资源环境，包括战略、政策实施、监测和员工发展来评出“杰出雇主”。单个公司的审计结果根据国际标准评出。垂询详情，请访问：http://www.top-employers.com。

捷迈邦美简介

捷迈邦美成立于1927年，总部设在印第安纳州华沙，是骨骼肌肉保健行业的全球领导者。该公司的经营范围包括：设计、生产和营销骨科置换产品；运动药物、生物制剂、肩肘足踝产品和创伤产品；办公室技术；脊椎、颅颌面和胸椎相关产品；牙科产品；以及相关手术工具产品。

该公司同全球医务人员合作，加速创新。其产品和解决方案能够帮助患者治疗骨骼、关节或支持软组织疾病或损伤。通过同医务人员合作，该公司成功给数百万人带去了福音。

该公司在全球超过25个国家经营业务，产品销售到100多个国家。垂询详情，请访问 http://www.zimmerbiomet.com 或者登录推特网关注捷迈邦美，网址：www.twitter.com/zimmerbiomet。

有关前瞻性陈述的警戒性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 安全港条款界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不局限于有关捷迈邦美预期、计划、期望以及产品与服务组合（包括新产品推出和可能取得的临床成功）的陈述。这些陈述以管理层的当前观点和预期为基础，还取决于可能导致实际结果产生重大差异的重大风险与不确定性因素。如欲了解一些风险与不确定因素的列表与描述，请查看该公司定期向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的报告。这些因素可能不够详尽，请与捷迈邦美向美国证券交易委员会提交的其它文件中包含的其它警戒性声明一同阅读。无论是由于新信息、未来事件抑或其它情况，我们均不打算亦概不承担更新或修改任何前瞻性陈述的责任（该公司定期报告中可能阐述的除外）。因此，这些前瞻性陈述讲的只是截至新闻稿发布之日的情况。本新闻稿的读者请不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为尽管管理层认为前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但并不能保证这些前瞻性陈述一定会被证明是准确的。该警戒性声明适用于本新闻稿所包含的所有前瞻性陈述。

联系人：

媒体：

亚太区：

Jason Lee

电话：+65 90084780

电邮：Jason.lee@zimmerbiomet.com

图标 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161201/8521607821Logo