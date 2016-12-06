空中网2016年第三季度美国通用会计准则利润增长

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 空中网 (Nasdaq: KZ)，中国领先的网络游戏研发商和运营商，于北京时间2016年12月6日发布截至2016年9月30日的第三季度未经审计财报。

2016年第三季度主要业绩：

收入 -- 2016年第三季度空中网总收入为4,097万美元，同比增长6.19%。

毛利 -- 2016年第三季度空中网总毛利为1,897万美元，同比增长12.24%。

净利润 -- 按照美国通用会计准则，2016年第三季度空中网净利润为534万美元,环比增长57.52%,同比增长36.92%。每股美国存托凭证收益为0.11美元。

非美国通用会计准则净利润 -- 非美国通用会计准则下，第三季度空中网净利润为617万美元，同比增长35.90%，每股美国存托凭证摊薄收益为0.13美元。

现金及现金等价物 -- 截至2016年9月30日，空中网的现金及现金等价物和其它金融资产总值为1.47亿美元，该余额已经扣除短期借款6,494万美元。空中网持有的联众和云游股票包含在现金及现金等价物中，截止到2016年9月30日，空中网持有的联众和云游股票价格分别为每股3.96港币和每股8.81港币，分别约合1,059万美元和1,370万美元。

财务分析：

空中网第三季度总收入4,097万美元。

互联网网络游戏收入为2,995万美元，同比增长26.14%。互联网网络游戏收入占总收入的73.1%。2016年第三季度，国内网游月平均活跃用户数为214.4万人，月平均付费用户数34.0万人，季度用户平均收入为人民币192元。

手机游戏收入为533万美元，同比增长98.92%。手机游戏收入占总收入的13.0%。



无线增值服务收入为569万美元。无线增值服务收入占总收入的13.9%。



总毛利为1,897万美元，同比增长12.25%。



互联网网络游戏第三季度毛利为1,615万美元，毛利率为53.9%。



手机游戏第三季度毛利为176万美元，毛利率为33.1%。



无线增值服务第三季度毛利为106万美元，毛利率为18.7%。



公司第三季度运营费用1,510万美元，环比下降19.16%。



研发费用为547万美元，与上一季度相比略有下降。



销售费用为663万美元，销售费用的减少主要由于大型网络游戏和手机游戏相关市场推广活动的减少。

管理费用为300万美元，与上一季度相比略有上升。

截至2016年9月30日，空中网员工总数为837人，与2016年6月30日的822人相比，略有增加。

电话会议：

财报发布之后，空中网将于美国东部标准时间12月5日晚19:30(北京时间12月6日早8:30)召开电话会议。届时空中网管理层将出席会议，解读财报要点。投资者还可以访问空中网网站ir.kongzhong.com，收听电话会议网络直播和录音。