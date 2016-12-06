艾意凯咨询推出中国企业面对私募股权基金对外投资的指引

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 全球管理咨询公司L.E.K.（艾意凯）咨询于今日面向关注于联合私募股权基金对外投资的中国企业发布了一本长162页的报告。

此本名为《运筹帷幄，把握先机 -- 中国企业携手私募股权基金对外投资指南》的报告受上海市商务委员会委托，由艾意凯咨询执笔，在法律合作伙伴德恒律师事务所的协助下汇编完成。《指南》旨在为上海乃至全国各大产业的商业领袖通过私募股权的形式进行境外投资提供全面信息和决策支持。

《指南》结合来自于多位投资领袖、业内人士，以及艾意凯咨询全球专家的最新洞见和丰富经验，向读者提供了有关企业携手私募股权对外投资的最新趋势、深入的市场洞见及有效的战略工具，通过分析具体案例的经验教训，全面审视了九个主要国家私募股权基金市场的投资环境、机遇和挑战，并针对计划、执行和投资后整合提供了一系列实操工具。《指南》还向企业指出了一些“走出去”的常见风险及实用建议，以帮助商业领袖作出更有信心的投资决策，迈开步伐，最终走向世界。

随着中国经济的不断成长，中国企业对于投资于海外市场的热情不断增长。自2002年至2015年，我国对外直接投资年均增幅高达35.9%，并于2015年创下了1456.7亿美元的历史新高，首次成为资本净输出国。为支持上海市企业实施“走出去”战略，促进对外投资合作持续发展，上海市商务委员会组织专业服务机构，针对海外投资并购的热点领域编制了有针对性的全球投资行业指引，旨在为上海企业对外投资合作决策提供方向性的参考与借鉴。

《指南》的主编，艾意凯咨询董事总经理王景烨先生表示：“国内的大企业在与银行与各类投资顾问合作方面已经具有长期历史，这本《指南》旨在为90%的国内企业在考虑海外私募股权基金和其他类型投资时提供相关资源与帮助。这其中不仅有对海外市场的介绍，更重要的是从战略层面探讨了许多企业决策者关心的问题，同时也提供了实质性的操作建议从而避免重大失误。我们希望这本《指南》能成为企业、基金以及投资顾问在实现其战略性国际投资目标的不可或缺的工具。”

请点击此处下载《指南》全文。

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