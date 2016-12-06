TCT亚洲展2017稳步前行，智领亚洲3D科技市场

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 今年是TCT品牌进入中国的第三个年头，继第一届亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT亚洲展）于2015年3月成功举办之后，TCT亚洲展一直保持着强劲的增长势头，规模从最初的5,000平方米翻倍递增至2017年的13,000平方米，其行业影响力持续领跑亚洲。目前，TCT品牌业务已遍布全球，每年在英国（伯明翰TCT展）、美国（拉斯维加斯CES 3D打印专区暨会议、Rapid+TCT巡展）、德国（法兰克福formnext powered by TCT国际精密成型及3D打印制造展览会，）和中国（上海TCT亚洲展）轮番上演，平均每2-3个月就有一场TCT品牌的3D打印展览会举办，淋漓极致的演绎出TCT“智领3D科技 (Accelerating 3D technologies)”的品牌使命，逐渐成就其全球霸主地位。2017年3月8 -10日，TCT亚洲展也将移师上海新国际博览中心，新展馆的首次启用，使得TCT亚洲展的展览空间得以进一步释放，更好地满足行业发展的需求，智领亚洲3D科技市场。

近年来，媒体3D打印炒作风气日渐消退的同时，3D科技行业也得到了切实的迅速成长，GE收购Arcam与Concept Laser进入金属增材制造设备领域，HP正式推出3D打印解决方案，西门子推出3D打印控制模块，通快推出金属增材制造方案，制造业巨头们都顺时而动，在行业内掀起阵阵波澜；同时，各领域专业用户日益体验到3D科技带来的积极影响，施耐德电气、上汽大众、通用五菱、商飞等企业已经将3D打印技术广泛应用于研发与部分制造领域。在2017 TCT亚洲展中，EOS、Renishaw、SLM Solutions、Arcam、Trumpf和Sisma将带来全球最新的金属3D打印解决方案；铂力特、鑫精合、华曙高科、北京隆源、中科煜宸、青岛卓思、信达雅、大族激光、易加三维呈现加速工业级金属增材制造的国产化进程；3D Systems、Stratasys、EnvisionTEC、Materialise、联泰科技、中瑞机电、Raise3D展示从原型到制造的转变进程，一起拭目以待。

TCT亚洲展主办方上海万耀科讯展览有限公司总裁Duncan Wood表示，TCT亚洲展有能力和义务推动3D产业在亚太区的持续健康发展，而随着展会规模的不断扩大、展商与观众数量的逐年递增，因此我们启用了更大容量的新展馆来迎接更多的行业品牌和专业人士参与，本届展会预计吸引来自23个国家和地区的180家展商参展，并专设韩国展团和日本展团。

TCT亚洲展始终是各大品牌商在亚太区、乃至全球范围内新品首发的首选平台。为继续彰显这一特色，2017年的TCT亚洲展将首次推出“TCT InnovAction创新驱动计划”，以参展商的新品发布为核心，配合一系列展前线上活动和展会现场的特别策划呈现，帮助企业展示其最新最具竞争力的产品，让专业观众、买家和经销商能第一时间了解各大品牌的新品信息、锁定目标产品和意向展商、在现场与展商展开有效互动，一站式快速搜罗全球最新科技和最新产品。

各行业的专业人士和用户除了能在现场通过参展商的现场展示与产品首发及时了解最新的产品和技术发展，还能通过参与同期高质量的TCT亚洲峰会和其他现场活动，有针对性地获得第一手3D科技在各领域的最新应用，为自己所在行业面临的挑战寻找到积极的解决方案。2017 TCT亚洲峰会共设15个分论坛，60场演讲。高管论坛将邀请来自中、美、英、日、韩等国家的权威专家让观众了解全球3D打印发展现状与趋势；细分为骨科、齿科、汽车、航空航天、机械工程多种板块的应用论坛则为参会代表提供与包括西门子、美敦力、霍尼韦尔等用户直面交流机会，了解其使用情况，明确其技术需求。中日、中韩3D打印技术交流会则能帮助国内经销商接洽来自日本和韩国的3D打印设备制造企业。

2017年3月8-10日，上海新国际博览中心，TCT亚洲展，不容错过。展会的观众预登记系统已经开通，各专业人士、买家可立刻进行预约参观，成功预约不但立即省100元现场注册费，还有机会赢取高达1000元的同期峰会门票和TCT福袋。TCT亚洲展期待各界人士的莅临，发掘3D科技的潜能。