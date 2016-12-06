Labbrand朗标斩获2016年Transform Awards十项大奖

朗标为托迈酷客集团所开发的品牌发展项目荣获全场最高荣誉“年度大奖”及两项金奖，与恩仕卫浴、亿滋、雷诺、浙江国际赛车场及凯知乐合作的品牌项目荣获其余七项卓越奖项

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- Labbrand朗标在品牌重塑和品牌发展方面的杰出表现再次受到了Transform Awards 亚太地区年度大奖的肯定。在11月24日于香港举办的年度颁奖晚会上，朗标斩获十项大奖及荣誉。奖项涵盖了八个类别，其中与托迈酷客所合作的项目更获得了全场最高荣誉“年度大奖”。

本年度朗标在 Transform Awards 所获奖项涵盖了多个客户及品牌开发的多个领域，全部奖项包括：

年度大奖（客户：Thomas Cook 托迈酷客集团）

金奖：最佳命名策略（客户：Thomas Cook托迈酷客集团）

金奖：最佳国际品牌本土化（客户：Thomas Cook托迈酷客集团）

金奖：最佳品牌发展项目 -- 以体现使命/价值/定位的改变（客户：AXENT 恩仕卫浴）

银奖：品牌发展项目最佳内部沟通（客户：kidsland 凯知乐）

银奖：最佳新品牌策略/创意设计（客户：浙江国际赛车场）

铜奖：地产类最佳视觉识别（客户：浙江国际赛车场）

高度赞赏奖：最佳创新策略（客户：kidsland 凯知乐）

高度赞赏奖：最佳命名策略（客户：Mondelez亿滋）

高度赞赏奖：最佳命名策略（客户：Renault雷诺）

“我和朗标团队对于我们在亚太地区所获得的行业认可感到非常荣幸，并对 Transform 杂志和今年的大奖评委会致以我们最真诚的感谢，”朗标创始人及 CEO Vladimir Djurovic 竹文峥说道，“当然，我们更要感谢朗标的客户们对我们的信任与支持，这将激励我们在品牌发展策略及实践方面不断提升，更上一层楼。”

Transform Awards 创始于欧洲，至今已有七年历史，并已发展成为一个全球性的年度庆典，旨在嘉奖品牌塑造行业内的卓越才华与作品。作为全球仅有的针对品牌重塑和品牌发展的国际奖项，Transform Awards 始终坚持为品牌发展行业不断创造更高的标准，同时也反映了品牌塑造在企业战略沟通中日益增长的重要性。

自 Transform Awards 于2014年正式开创亚太地区大奖以来，朗标已连续三年获得多项荣誉，包括2014年的四项大奖及2015年的五项大奖。今年，朗标不仅在奖项数量上有所提高，在与客户密切合作时，朗标团队所展现的杰出创造力和策略性思维也获得了极大的认可。这一卓越的成就证明并巩固了朗标在亚太地区品牌发展和创新方面的领先地位。同时，随着朗标巴黎、纽约及新加坡办公室的相继成立，朗标更将继续为全球客户提供高质量的品牌塑造服务。