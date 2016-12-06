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2016首尔国际发明展 安全-环境相关发明获奖无数

2016年12月06日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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共来自31个国家的639份展出

韩国首尔2016年12月6日电 /美通社/ --  韩国发明振兴会（会长 具子烈）于5日宣布，在12月1日至4日 COEX Hall A 举行的2016 首尔国际发明展示会上，环境、安全相关的发明获奖无数。

于本年度迎来第十二届的“2016 首尔国际发明展示会”是 UN 专业机构世界知识产权组织 (WIPO) 和国际发明团体总联盟 (IFIA) 等机构及团体官方支援的国际性活动，包括韩国国内120家公司、176的发明在内，共有来自美国德国等31个国家共639的发明在此次展示会上展出。另外，本次展示会还设立了外国人发明创业大展馆，展出了欲在韩国申请专利及创业的在韩外国人的20份发明

本届首尔国际发明展示会的获奖人员如下，Su Shiung Lam（马来西亚）凭借 "Mic-Pyro" 拿下了金奖。该发明是用来将废油改善转化为可使用的燃料。此外 Bscare（韩国）的"Ingrown Toe Nail Retractor” Plasmapp Co., Ltd.（韩国）的 "Linear Type Dielectric Barrier Discharge Plasma Source For Surface Treatment” 王子元 (Wang, Tzu-Yuan) 等七人（台湾）的 "Lifting Trolley With Automatically-Balancing Function” 以及 Petai Pongpiachan（泰国）的 "Gender Biased Frozen Semen For Artificial Insemination On Dairy And Beef Cattle To Increase Number Of Female Calves" 同样获得了大奖

特别是今年由于地震等各种灾难连续发生，全球范围内人们对于安全的敏感度大幅提升。在此次2016首尔国际发明展示会上，台湾的“具地震感知功能的手电 (Earthquake Flashlight)” 等安全相关发明十分吸人眼球，获得了佳绩

在此次2016首尔国际发明展示会上，除对发明品进行展示和宣传之外，为了使发明品与商业活动衔接起来，还为发明人员提供了从打入开放性市场到技术转让、群众募资、采购投资咨询会等步骤的开拓销路机会，吸引了多方关注。

韩国发明振兴会李俊锡常任副会长表示，“为了帮助此次首尔国际发明展中发掘到的发明品及参展企业开拓全球销路，今后也将通过构筑相关国际机构及各国发明相关团体的机密协助体系，为其提供持续性的支持。”

联系人：Jiyong Lee
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