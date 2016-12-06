百富安卓智能支付解决方案闪耀戛纳TRUSTECH 2016展会

深圳2016年12月6日电 /美通社/ -- 百富计算机技术（深圳）有限公司，全球领先电子支付终端及解决方案提供商（股票代号：00327.HK），在上周的戛纳展会上，展出了全球支付行业迄今为止最先进的安全支付终端。



百富现场展台

备受关注的新产品A920，是针对商户的首个安全的移动平板设备，能与ECR应用软件与更广泛的增值应用整合在一起，同时具备齐全的支付行业认证。此外，百富还展示了第三代MPOS产品 - 时尚迷你POS D220，以及全球最先进的台式支付终端Q80。

百富副总裁吴玮先生表示：“我们非常高兴地得知许多收单银行和支付系统集成商，都相信这些百富的创新解决方案，将有助于在快速变化的支付产业中推动新一轮的增长。”

百富总裁芦杰先生表示：“非常感谢我们众多的全球合作伙伴及客户莅临百富展台，百富将持续致力于全球市场的发展，通过不断对当地团队的投入，为客户提供优质的产品与服务。”

关于百富(www.pax.com.cn)

百富计算机技术（深圳）有限公司是全球领先电子支付终端解决方案提供商，专注为客户提供卓越、高性价比及优质的产品及服务。凭借其领先的技术优势及优越的服务，百富已成为全球发展最快的支付解决方案提供商之一，拥有最先进的生产设备、强大的研发能力以及覆盖全球的销售网络。本公司为香港上市公司百富环球科技有限公司（PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED，股票代码00327）在深圳注册的全资子公司。