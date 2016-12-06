新媒传信通过CMMI认证研发实力获国际权威认证

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 2016年11月11日，CMMI Institute Partner评估师Joonki Paek正式宣布：经过严格的现场审核和评估，北京新媒传信科技有限公司已经达成了CMMI 3级目标，成功通过CMMI 3级认证。这标志着新媒传信在软件研发标准化流程、过程改进、项目管理等方面已跻身国际业界先进水平，实现了与国际主流模式的接轨，能够为全球客户提供更高技术水平、更高质量的产品和服务。



新媒传信成功通过CMMI3级认证

CMMI（Capability Maturity Model Integration 即能力成熟度模型集成）是由美国国防部、卡内基·梅隆大学软件工程研究所和美国国防工业协会共同开发和研制的一种过程改进方法，是目前国际软件业最权威的衡量企业软件工程开发能力的评估指标，CMMI证书被公认为软件企业走向国际市场的通行证。

新媒传信作为业界领先的融合通信解决方案提供商，做“全球领先的融合通信解决方案提供商”是公司的战略愿景，自正式启动CMMI 3级认证工作以来，新媒传信先后接受了过程改进小组在标准过程体系、过程改进实施情况、质量管控、项目管理能力、人力资源管理等方面的严格审核。评估过程中，CMMI评估委员会到访新媒传信进行调查评估，内容涉及软件研发、项目管理、组织过程等多个过程领域。评估团队查阅了新媒传信的研发过程、组织过程等文档，并抽取了不同岗位的员工进行访谈，对软件研发各个方面进行了充分调研和了解。最终，CMMI认证小组认为新媒传信软件开发管理标准过程体系、过程改进实施情况、项目管理能力等情况均符合CMMI 3级 高成熟度的规范和要求，并颁发了CMMI 3级资质认证。

多年来，新媒传信凭借专业的技术能力，一站式的运营服务，完美兼顾了OTT业务架构灵活及电信平台稳定的特点。自主研发完成的URCS+融合通信平台、扩展业务、客户端及SDK等形成了融合通信完整产业生态链，已经成为中国移动、工商银行、农业银行、招商银行、魅族科技、锤子科技等大中型企业最信赖的融合通信领域合作伙伴，同时，新媒传信自主研发的URCS+融合通信产品生态链，已为运营商、金融、终端、互联网、政企等行业领域提供全面、高效、可靠的融合通信解决方案。此次通过CMMI 3级认证，是公司质量管理体系建设的一个阶段性终点，更是今后持续改进和深化的起点。未来，新媒传信将以CMMI 3级认证为新的起点，严格执行CMMI相关流程，不断完善质量管理体系，在标准化公司业务和产品研发管理流程的过程中，不断为全球客户提供更加优质的融合通信解决方案、产品及服务，从而实现企业形象及品牌竞争力的持续提升。