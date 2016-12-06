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诺姆四达2016下半年高级人才评价培训班开班

2016年12月06日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 12.1日-2日，由著名人才测评机构诺姆四达和人社部全国人才流动中心共同举办的“2016高级人才评价培训班”在北京举行。此次培训由国内的资深人才测评专家，诺姆四达集团董事合伙人、执行总裁纪超女士亲自授课，为期两天的培训共有来自包括云南机场、云南电网等HR专业人士参加。

“高级人才评价培训班”是由诺姆四达打造的人才测评领域的高端精品课程，体现了当前全面人才管理与全面人才评价的新思路，希望通过理论学习和实战模拟，使众多HR高级管理人员关注并掌握人力资源新常态下的人才评价方法。

在培训课程设计上，基于人力资源管理新常态下的人才评价发展趋势，共包括基于全面人才评价的人才标准构建、人才评价方法精要与实战模拟、全面人才管理与领导力发展三大模块。修完全部课程并经考试合格者，将获得人力资源和社会保障部全国人才流动中心和诺姆四达研究院共同颁发的培训证书

高级人才评价培训班证书
高级人才评价培训班证书

作为唯一由人力资源和社会保障部全国人才流动中心认可的人才测评领域的高端培训课程，高级人才评价培训班自2015年举办以来，共有100多位来自全国各地HR专业人士参加培训并获得了相应的培训证书，为我国的高级人才测评专业人员的培养做出了重要贡献。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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