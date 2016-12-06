THOMAS SABO品牌2017年情人节优惠活动

以真挚的心意触动爱人的心灵

德国佩格尼茨河畔劳福市2016年12月6日电 /美通社/ -- 真爱无需海誓山盟，要的是真挚心意的表达！THOMAS SABO 品牌借此情人佳节之际对当前各个产品系列中的心形首饰品提供15% 的折扣优惠，助您以世界上最美好的真爱标志向您的爱人表达真切的爱慕之情。

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161205/445633 )

无论是高贵的锆石镶嵌或是炫丽的18K玫瑰金镀金、无论是精致绝伦的耳环或是甜美的吊坠：丰富多彩的心形首饰品创意可在情人佳节之际为每对情侣提供最理想的馈赠佳品。本品牌的精美首饰品拥有卓尔不凡的设计并且采用了高雅别致的包装，是深厚情谊与炽烈爱意的完美象征，堪称能够触动爱人心灵的理想之选，永恒铭刻情侣之间共同的美好时刻。

情人节优惠活动时间为2017年1月24日至2月14日，THOMAS SABO 品牌各个实体店、店中店、网店以及特许经销商均参加本次活动。但 THOMAS SABO 品牌威尔特海姆购物村店、因戈尔施塔特购物村店以及新明斯特奥特莱斯店和劳福市工厂店不参加本次活动。

图片资料和价格表可在此处下载。

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