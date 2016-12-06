即有分期宣布突破90亿大关 年底冲刺百亿

深圳2016年12月6日电 /美通社/ -- 近日，国内知名消费金融品牌即有分期宣布：其累计销售额已突破90亿大关，并且创造了连续4个月（8、9、10、11月）单月销售额破10亿的骄人业绩。照此速度，即有分期很有希望在年底达成百亿销售额的佳绩。

远超行业增长率的“即有速度”

根据艾瑞咨询发布的《2016年中国互联网消费金融市场研究报告》显示，2015年中国消费信贷规模达到19万亿，同比增长23.3%，预计2016年的年增长率也在20%以上。而即有分期从2015年末至2016年11月，不到一年的时间业绩增长率超过了150%，远远超过了行业平均的增长速度。

近百亿的销售业绩、24省近200座城市、超过4万家门店、累计客户超过400万、全国雇员超过1万人……这是即有分期创始人兼CEO曹诚和他经验丰富的团队，在仅仅两年半时间内交出的答卷。值得一提的是，即有分期的主力客群为中低收入群体，主打分期产品为客单价较低的手机产品，依靠如此低的客单价在短期内达到90亿的规模，可以说是非常难能可贵的，业内甚至给这种现象一个专有的称呼 -- 即有速度。

稳健发展策略促成企业快速成长

“我们不片面追求市场份额，而是采取稳健的发展战略。为此我们不惜花费人力和时间打造自己的主业务系统，并且舍弃了一些华而不实的风控手段。事实证明，务实的精神、稳健的策略，才是企业快速成长的保证。”对于即有分期飞速发展的原因，曹诚给出了自己的解释。稳健的发展战略，是即有分期成功的主要原因。在许多消费金融公司选择购买业务系统的同时，即有分期却选择了耗费两个月的时间，潜心研发了被称之为“蜂鸟”的主业务系统。虽然表面上即有分期在系统中投入了大量的时间和人力，但运行稳定，适应性好，可以随时按需调整的主业务系统却帮助即有赢得了客户。

稳健的发展战略也意味着稳健的风控策略，带来最大的好处是降低了风控的压力，使得风控部门可以设置更加严格的规则去阻止一些信用记录不好的客户，有效地减小了风险敞口。也因此即有分期在牢牢站稳市场的同时，不良率在整个行业内还能保持在较低的水平。

荣膺“最佳行业影响力消费金融品牌”

飞速发展的即有分期自然引起了媒体的关注。11月18日，在由中国权威金融媒体第一财经主办的“2016年度第一财经金融价值榜”颁奖典礼上，即有分期荣膺 “最佳行业影响力消费金融品牌”。

“第一财经金融价值榜”是由第一财经发起，整合第一财经全平台之力打造的年度金融行业评选，每年推出具有行业权威性和导向力的竞争力排名，迄今已举办了十年，可以说是一次对整个中国金融行业的大盘点，在中国金融行业内奖项中占据着举足轻重的位置。

本次获奖，第一财经对于即有分期的评价是：“在普惠金融政策大旗的指引下，即有分期利用互联网、信息技术等数字手段，让多数没有信用记录，征信上几乎一片空白的年轻时尚群体享受到轻松便捷的金融服务”。这样的言辞，是对即有分期践行普惠金融的肯定，也是对其在大数据风控方面的探索所表示的赞许。即有分期将始终坚定地为中国无征信人群提供金融服务，持续推进国家征信体系建设，实现每个人的信用价值。