首信易支付（PayEase）荣获电子商务与供应链融合创新奖

宁波2016年12月6日电 /美通社/ -- 11月30-12月1日，在由工业与信息化部指导、中国电子商务创新推进联盟主办的“2016（第三届）全国电子商务创新推进大会”上，“首信易支付（PayEase）”荣获“电子商务与供应链融合创新奖”。



首信易支付荣获电子商务供应链融合创新奖

我国电子商务已进入多种要素集成创新发展阶段。电子商务与供应链融合，不但可以促进产业结构性调整和企业转型升级，同时也是传统电子商务落地生根和产业电子商务健康发展的必由之路。供应链型全程式电子商务，将成为集成创新发展主要方向之一。为树立典型模式，推介优秀案例，发挥带动作用，中国电子商务创新推进联盟组织专家评选“电子商务与供应链融合创新奖”，并在本次大会颁发。“首信易支付（PayEase）”参选的自主研发的“O2O跨境电子商务综合服务平台系统”，可实现实体店资源与互联网资源的互通互用、一体化管理，并集成会员管理、实体店运营管理、商品管理、库存管理、统一订单管理、供应商管理等功能，通过后台管理系统进行统一管理。该产品的特点在于将实体店的体验和电商的便捷两者彼此融合，为电商提供“多个实体店+一个网店”的运作模式，是电子商务与供应链融合的典型服务模式，未来必将引领跨境电商发展新潮流。

“首信易支付（PayEase）”业务拓展总监张毅博先生在案例介绍过程中表示，“O2O跨境电子商务综合服务系统”主要针对“店商+电商”的新商业模式而研发的，该产品在降低外贸门槛、处理外贸问题、降低外贸风险等问题上提供了有效的解决方案。目前该产品已经应用于“跨客城”、“e码头”、“龙贸通（TradeEase）”等跨境电商，实际解决了电商“线上店和线下体验店”统一库存、订单管理及“三单合一”的需求。

了解更多关于首信易支付（PayEase）信息，请登陆企业官网：www.beijing.com.cn，www.payeasenet.com；掌握更多电子商务资讯可添加首信易支付（PayEase）微信公众号：PayEase_Payment加关注。