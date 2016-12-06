菲仕兰荣获2017中国杰出雇主

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 2016年12月5日晚，杰出雇主调研机构 (Top Employers Institute) “中国杰出雇主2017”榜单在上海隆重揭晓。荷兰皇家菲仕兰公司以其多元的企业文化、完善的人才管理战略、培训体系及职业发展规划，以及为员工提供具竞争力的工作和职业发展环境，在众多参选企业中脱颖而出，进入中国仅8年便成功获得“中国杰出雇主”认证。

杰出雇主调研机构在全球认证人力资源管理领域的杰出表现者，认证流程从战略、政策实施、对雇员条件与发展的跟踪监测和沟通交流等几方面考量企业的人力资源环境，并仅授予拥有最优越、最高标准雇员条件的企业。

杰出雇主调研机构中国总经理金丽来女士表示：“经调研，荷兰皇家菲仕兰为其员工提供了具有竞争力的雇佣环境和创新的管理实践。无论从福利和工作条件，到绩效管理项目，菲仕兰皆深入考量和规划，并与企业文化相得益彰。”



菲仕兰荣获2017中国杰出雇主

菲仕兰全球首席财务官司马翰兼中国业务集团代理董事长 (Hein Schumacher) 表示，荷兰皇家菲仕兰始创于1871年，迄今已有140多年的历史。菲仕兰获选的最大竞争力在于秉持“工匠精神”，并将它贯穿于工作的每个环节，通过在战略沟通，组织架构，能力发展，绩效文化，工作环境五个方面逐步在建立菲仕兰在华的品牌形象，打造独树一帜的品牌特质。

菲仕兰中国拥有近千名员工，年龄、城市、知识背景跨度巨大，因此，菲仕兰不仅充分挖掘各层级人才的潜力，更致力于打造学习型企业，并因“材”施教，提供适合其成长与发展的软硬设施条件。菲仕兰大中华区人力资源部副总裁陈俨表示：“我们重视每一位菲仕兰人知识技能的学习和提升，最大限度地激发让每位人才的潜能是菲仕兰立足现在、放眼未来、持续发展的基石。”

在人才发展方面，“菲仕兰企业大学”为员工提供了丰富多样的学习资源。例如，“菲常菁英”项目专门面向和选拔处于职业生涯初期的青年才俊，代表中国与世界各地的人才学习交流；而被誉为“黄埔军校”的“中国青年领袖学院”，旨在培养中高层管理人才，为企业的持续发展保驾护航。此外，菲仕兰中国未来领导者发展项目不仅显著提升项目参与者领导力，更帮助快速、有针对性地培养中国本地优秀管理人才，大大助推公司和员工的共同成长和发展。

秉承“自然滋养”的公司宗旨，菲仕兰发展出一套符合其所处行业和业务发展的可持续发展模式，并成功将可持续发展成功融入到生产经营、企业文化建设和人才发展等各个环节，不仅致力于为世界提供更好的营养品、为会员奶农创造优质生活，更吸引并留住越来越多的人才，实现企业和员工的共同成长。

此外，作为优秀的企业社会公民，菲仕兰还在中国积极投入公益爱心事业。2013年11月，菲仕兰和中国农业大学、荷兰瓦赫宁根大学共同发起成立了中荷奶业发展中心。“通过分享和交流荷兰先进的乳品生产和管理专业知识和经验，我们希望帮助中国提高整个乳业产业链的生产效率、质量和安全水平，培养更多高层次的乳业科研技术和管理人才，实现优势互补，”司马翰说。