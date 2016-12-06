福寿园正式被纳入深港通标的

实现两地资本互联互通 发展前景可期

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- 中国最大的殡葬服务提供者福寿园国际集团有限公司（“福寿园”或“公司”，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：01448.HK）欣然宣布，随着深港通于今日宣布开通，福寿园正式被纳入深港通标的范围。



福寿园国际集团

具体标的方面，“深港通”下的“港股通”的股票范围包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市值不低于50亿港元的恒生综合小型股指数的成份股以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。深股通标的则包括深证成分指数及深证中小创新指数的成分股，且定期调整考察截止日前6个月A股日均市值不低于60亿元人民币，以及A+H股上市公司在深交所上市的A股。此次深港通一大亮点是不再设总额度限制，深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币连同上海港股通，即南下的每日额度将倍增至210亿元人民币。同时被纳入标的范围的还包括比亚迪、广发证券、中石化油服、复星医药等各行业龙头。

对于成功入选深港通股票范围，福寿园国际集团有限公司主席兼执行董事白晓江先生表示：“深港通的开通将会带动我国国内资本和国际资本的对接，有助于充分发挥内地与香港股票市场交易互联互通的积极作用。公司此次能够晋身深港通标的，感到十分荣幸，相信此举不但可以释放境内资本流向港股市场，更有助境内外投资者评估我们未来的发展潜力，充分体现了福寿园估值的可期性。集团作为中国最大的殡葬服务提供商，自2013年上市以来，始终秉持积极拓展的态度，在实现盈利承诺之余，助力整个资本市场的发展。展望未来，我们将坚持不懈积极地开拓新的发展模式和领域，为股东和社会创造更多的价值。”