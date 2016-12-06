您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

福寿园正式被纳入深港通标的

2016年12月06日 11:48 编辑： 经理人网编辑
0

实现两地资本互联互通 发展前景可期

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- 中国最大的殡葬服务提供者福寿园国际集团有限公司（福寿园公司，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：01448.HK）欣然宣布，随着深港通于今日宣布开通，福寿园正式被纳入深港通标的范围。

福寿园国际集团
福寿园国际集团

具体标的方面，深港通下的港股通的股票范围包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、定期调整考察截止日前十二个月港股平均月末市值不低于50亿港元的恒生综合小型股指数的成份股以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。深股通标的则包括深证成分指数及深证中小创新指数的成分股，且定期调整考察截止日前6个月A股日均市值不低于60亿元人民币，以及A+H股上市公司在深交所上市的A股。此次深港通一大亮点是不再设总额度限制，深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币连同上海港股通，即南下的每日额度将倍增至210亿元人民币。同时被纳入标的范围的还包括比亚迪、广发证券、中石化油服、复星医药等各行业龙头。

对于成功入选深港通股票范围，福寿园国际集团有限公司主席兼执行董事白晓江先生表示深港通的开通将会带动我国国内资本和国际资本的对接，有助于充分发挥内地与香港股票市场交易互联互通的积极作用。公司此次能够晋身深港通标的，感到十分荣幸，相信此举不但可以释放境内资本流向港股市场，更有助境内外投资者评估我们未来的发展潜力，充分体现了福寿园估值的可期性。集团作为中国最大的殡葬服务提供商，自2013年上市以来，始终秉持积极拓展的态度，在实现盈利承诺之余，助力整个资本市场的发展。展望未来，我们将坚持不懈积极地开拓新的发展模式和领域，为股东和社会创造更多的价值。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/34319.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号