万豪国际集团旗下八个奢华酒店品牌 重新定义高端酒店行业格局

全新集结的万豪国际奢华酒店阵营超越期待

在全球超过60个国家带来无与伦比且丰富多样的奢华体验

法国戛纳2016年12月6日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳斯达克股票代码：MAR）在戛纳国际奢华旅游博览会期间宣布，通过与喜达屋酒店及度假村国际集团合并，奢华酒店规模倍增，将继续巩固在奢华酒店领域的领导地位，在全球61个国家为环球旅行家们带来多样化的奢华体验。万豪国际集团奢华酒店集合拥有极具标志性的瑞吉酒店、豪华精选酒店、W 酒店，以及风靡全球的丽思卡尔顿酒店，丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，宝格丽酒店及度假酒店，艾迪逊酒店和 JW 万豪酒店。展望未来，万豪国际集团计划于2017年新开近30家奢华酒店，未来计划开业180家，涵盖包括冰岛，尼泊尔和古巴在内的20个全新目的地国家。

“从极富盛名的热门之地到尚待探索的绝美之地，万豪国际集团奢华酒店版图以其无可比拟的深度和广度纵横全球，以满足快速扩增的奢华旅行需求。”万豪国际集团全球品牌负责人 Tina Edmundson 说道，“在过去5年里，我们注意到奢华旅行市场增长近50%，这表示高端酒店行业将有十分巨大的成长空间，我们打造的专注奢华的品牌架构，将让旗下8个令人瞩目的奢华品牌大放异彩。”

为全球奢华旅客专属打造

万豪国际集团注意到，如今的奢华旅行家遍布全球，跨越代际，生活方式自由且奢华，他们可轻松游走于集团为商务和休闲打造的奢华品牌版图。Edmundson 补充道，“我们的客人将享受不拘一格的个性化奢华体验，根据地域和人群的不同，不同的宾客对奢华也有着不同定义”。全球奢华旅行一族会根据他们的旅行目的甄选酒店体验，他们会因迈阿密巴塞尔艺术展选择迈阿密南海滩W酒店，为了一览一级方程式赛车而入住阿布扎比丽思卡尔顿酒店，因时装周而入住伦敦艾迪逊酒店，或为参与联合国大会而选择纽约瑞吉酒店。

从菲律宾到秘鲁，一路上奢华旅行家们不断超越已尝试的旅行体验，他们期望通过万豪国际集团体验更深入更纯正的目的地精髓。“他们渴望在毛里求斯瑞吉度假酒店体验风筝冲浪，在京都丽思卡尔顿酒店感受樱花盛开的季节，在威尼斯双年展期间入住地标性的格瑞提皇宫豪华精选酒店，倚靠露台品尝一杯贝里尼鸡尾酒，亦或是在瑞士韦尔比耶 W 酒店挑战高山滑雪。”Edmundson 说道。

丽思卡尔顿酒店，瑞吉酒店进一步定义 2017 年奢华酒店行业新风貌

极具传奇色彩的丽思卡尔顿酒店目前在全球拥有92家酒店，7家计划开业酒店将于2017年粉墨登场，继续为高端酒店行业设立奢华标杆，包括兰卡威丽思卡尔顿酒店和阿斯塔纳丽思卡尔顿酒店，它们都将为探寻目的地精粹的宾客打造难忘体验。目前已拥有38家酒店和21家新开酒店计划的瑞吉品牌，将持续为当今奢华旅行家们持续诠释源自纽约瑞吉酒店的经典传承，瑞吉品牌在11月初揭幕了超越期待的马尔代夫沃木里瑞吉度假酒店，2017年将于上海、长沙、开罗等5个目的地揭幕全新的瑞吉酒店。



马尔代夫沃木里瑞吉度假酒店

奢华新锐W酒店即将揭幕第50家酒店

每一个 W 标志所伫立之处，都代表着备受推崇且颠覆传统的入住体验。W 酒店从未停止引领潮流，近期开业的蓬塔米塔 W 酒店将成为冲浪爱好者出行的理想目的地。W 酒店总与奢华比肩，却从不为之约束，目前品牌有33家酒店开业计划，上周开幕的拉斯维加斯 W 酒店使 W 酒店品牌跨越了全球第50家酒店的里程碑，令人期待的果阿 W 酒店将于今年12月12日开业。2017年将会是品牌强势扩张的一年， W 将在特拉维夫、巴拿马城以及上海等城市新开6家酒店。

艾迪逊酒店2017继续扩大在亚洲及欧洲的全球影响力

艾迪逊酒店通过平衡典雅的设计，悉心周到的定制化服务，独一无二的餐饮体验，和体现着目的地文化及背景的娱乐项目，定义着全新的奢华方式。目前品牌在伦敦，纽约和迈阿密海滩设有三家酒店，无不展示着奢华的生活方式体验，最新亮相的三亚艾迪逊酒店设于中国海南岛，是品牌在亚洲的首家酒店。2017年底之前，品牌还将于曼谷和巴塞罗那揭幕全新酒店。

豪华精选酒店将于 2017 年超越一百家，再创发展里程碑

璀璨夺目的豪华精选已荟集跨越30多个国家的102家无以伦比的酒店及度假酒店，为全球旅行者提供真实且原汁原味的入住体验，完美呈现难以复制的体验之旅。无论是威尼斯和维也纳的复古宫殿，亦或是极具当代风格的建筑大作 -- 由弗兰克·盖瑞亲自设计，位于西班牙奥哈葡萄酒产地的里斯卡尔侯爵酒庄，品牌精选别具一格的目的地，持续积极地拓展其足迹。2017年，位于古巴的哈瓦那因格拉特拉豪华精选酒店即将盛大开业，该酒店经细致修缮后将以全新的面貌加入豪华精选品牌家族。豪华精选拟于明年在全球9个特色目的地隆重推出家族最新成员，其中包括加利福尼亚的纳帕谷，新加坡和巴拿马城。

继威尼斯和洛斯卡波斯海滩 JW 万豪度假酒店盛大开业后， JW 万豪酒店持续扩张

与其传奇创始人同名，JW 万豪酒店诠释了低调而富现代感的奢华。如今，品牌已布局全球27个国家，拥有79间酒店及度假村，其中包括近期开业的威尼斯 JW 万豪度假酒店、洛斯卡波斯海滩 JW 万豪度假酒店。2017年，品牌将于越南华丽揭幕富国岛翡翠湾 JW 万豪度假酒店，并将于年底之前迎来温哥华帕克 JW 万豪酒店。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球120多个国家和地区拥有逾6,000家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，福朋喜来登酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com，了解公司最新新闻请访问www.marriottnewscenter.com和关注 @MarriottIntl。

关于前瞻性陈述的说明 ：此篇新闻稿所含的美国联邦证券法规所定义的“前瞻性陈述”，包括万豪拟于2017年新增奢华酒店数量及开业地点，均不构成历史事实，亦存在诸多风险和不确定性，包括对酒店客房的供需变化、酒店业的竞争状况、客户与酒店业主关系、促进酒店发展的资金运用，以及我们在向美国证券交易委员会提交的最近一期季报之表10-Q所公布万豪最新季报中所明确的其它风险因素。任何这些因素都可能造成实际结果与我们在本篇新闻稿中所表述或隐含的预期不符。我们在本篇新闻稿发布之日起作出上述前瞻性声明，并且对任何前瞻性声明的公开更新或修订不承担任何责任，包括新增信息、未来活动及其他信息等。