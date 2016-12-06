沃尔玛年度大促 近百款明星商品低至5折

深圳2016年12月6日电 /美通社/ -- 近日，沃尔玛全国门店拉开“年度大促低价来袭”的大幕，精选了近百款明星商品进行低至5折的促销，受欢迎的民生日用商品，劲爆的折扣，再加上双12派送的3千万元优惠券，预计将吸引大量客流。

“民以食为天”，柴米油盐酱醋茶与顾客每天的生活息息相关，因此，在沃尔玛本次年度大促中，多款品牌米面油等民生商品都有颇具力度的折扣。特别值得一提的是，即日起至12月14日，西王玉米胚芽油900毫升，原价23元/瓶，现价仅售9.9元/瓶，折扣低至4.3折。金龙鱼优质丝苗袋装米10公斤装，原价69.8元/袋，现价仅58.8元/袋。一直以来，沃尔玛坚持优中选优，精选一线米类品牌进行合作，近两年来大米销售额实现平均双位数的增长。

12月月21日是冬至，按照中国的传统习俗人们会在这天团聚吃饺子和汤圆。沃尔玛全国门店在本次的年度大促中贴心的为顾客准备了多款速冻饺子及汤圆，即日起至14日特别是韩国知名品牌必品阁的王饺子490克装推出5折优惠，原价34.8元/袋，现价仅售17.8元/袋。今年3月起，沃尔玛与必品阁展开直采合作，今年前11个月该品牌的销售额已经实现近3倍的同比增长。

自从二胎政策放开以来，母婴用品成为一大消费热点，消费者更倾向购买中高端的商品。以纸尿裤为例，尼尔森数据显示，今年第3季度整体线下市场的高端纸尿裤同比增长率为13.5%，沃尔玛的高端纸尿裤销售增长更为显著，为42.5%。沃尔玛在本次年度大促中推出多款高端品牌的纸尿裤，12月1日至14日，进口商品Moony婴儿纸尿裤仅售99元/包。纸尿裤是属于日常消费品，买多省更多的理念十分适合家里有宝宝的消费群体，不仅节省购买时间，同时可以获得更优惠的价格，沃尔玛也重点推出了几款价格劲爆的箱装纸尿裤，尤其是好奇金装纸尿裤箱装仅售138元/箱，11月推出这个价格后当月销售为10月销售的8倍。

另外，对于即将到来的双十二，沃尔玛推出了系列移动支付优惠活动。12月10日，凡在沃尔玛门店用支付宝购物实付满50元可获得50元购物券，全国共60万张，先到先得，该购物券可于12月11日至25日在沃尔玛门店使用支付宝支付满200元即可抵用；购物券送完之后，用支付宝消费任意金额还可以享最高50元的随机立减，该随机立减活动将持续到12月12日。

关于沃尔玛中国

沃尔玛于1996年进入中国市场，在深圳开设了第一家商店。沃尔玛全球采购办公室于2002年设立于深圳。目前沃尔玛在中国经营多种业态，主要包括购物广场、山姆会员商店等。自进入中国以来，沃尔玛向中国的公益慈善事业捐款、捐物累计超过1.4亿元人民币。曾获得多个奖项，包括“最佳雇主”、“最佳社区奖”、“供应商最满意零售企业”、“最受赞赏公司”。更多关于沃尔玛的信息，请访问公司网站http://www.wal-martchina.com/。

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