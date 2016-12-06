李锦记伦敦金丝雀码头置业 百年品牌全面拓展海外市场

伦敦2016年12月6日电 /美通社/ -- 近日，国际酱料企业巨头 -- 李锦记斥资3700万英镑（约合3.2亿人民币）购得位于伦敦金丝雀码头金融城 (Canary Wharf) 的写字楼物业 3 Harbour Exchange。该写字楼建筑面积共9万平方英尺（约合8362平方米），租客包括汇丰银行、猎头公司 Palm Mason、建筑公司 Echo 等，是李锦记强化海外市场的重要布局。



李锦记 Harbour Exchange

作为有着128年历史的民族企业，李锦记不仅精耕国内市场，一直以来更致力开拓海外市场。在不断拓展全球销售点的同时，多年来屡次荣膺北京奥运会、上海世博会、杭州G20峰会的调味品供应商。通过诸多国际级活动，向各国元首、媒体代表、国际友人呈现了丰富多彩的佳肴，让中国味道更为世界所知。此外自2012年起，李锦记与孔子学院总部达成战略合作，向全球孔子学院志愿者捐赠李锦记方便酱料包，并向孔子学院志愿者们进行餐饮培训，让中华优秀饮食文化传播到全球。



李锦记丰富产品 调和世界美食

李锦记丰富产品调和世界美食

金丝雀码头地区是伦敦金融中心与黄金地段，银行总部数量已超过伦敦金融城。驻扎在金丝雀码头的知名机构包括美国银行 (Bank of America)、高伟绅律师事务所 (Clifford Chance) 和 Trinity Mirror 报纸，也荟集了大量的零售、娱乐、美食、艺术设施，同时亦是伦敦的重要交通枢纽之一。