年度亚太零售创新峰会十一月于沪隆重召开

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 由上海市连锁经营协会主办，上海市商务委员会、National Retail Association支持，上海士研管理咨询有限公司承办的的“第十一届上海连锁（零售）业大会”暨“亚太零售创新峰会2016”于11月29-30日在上海锦江汤臣洲际大酒店圆满举行，此次会议以“新趋势、新变革&新技术、新体验”为主题，分享最新的企业实践案例、营销解决方案、供应链管理解决方案、支付解决方案，深度探讨中国零售行业前沿发展、联系创新并促进合作。会议邀请国内外多达25+零售业的领军人物分享、演讲，参会人数多达300余人。



年度亚太零售创新峰会十一月于沪隆重召开

大会伊始，本届会议的大会主席上海连锁经营协会副会长邱文胜先生发表欢迎词，随即上海连锁经营协会副会长、大润发总经理洪万康、上海市商务委员会副主任吴星宝、商务部驻上海特派员办事处特派员向欣作开幕致辞，凯度消费者指数中国区总经理虞坚、沃尔玛（中国）投资有限公司华东区营运部高级总监詹恒吉、京东集团京东商城供应链技术总监胡浩、云鸟科技副总裁刘旸、上海大悦城总经理危建平分别以“双速前行中的中国零售市场”、“中国零售业的发展趋势与创新”、“智慧供应链的创新与实践”、“互联网将彻底改变城配服务方式”、“上海大悦城智慧商业思考与实践” 为话题发表了自己精彩的言论。

圆桌讨论中，波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理，零售行业专家王佳茜、华东区营运部沃尔玛（中国）投资有限公司高级总监詹恒吉、新秀丽（中国）有限公司大中华区总裁马瑞国、银联智惠信息服务（上海）有限公司执行总裁龙凯、互道信息技术（上海）有限公司创始人兼CEO王华、北京客来乐科技有限公司创始人兼CEO王伟六位嘉宾对“零售商、品牌商、供应商如何结合互联网变革、升级？”进行了深入探讨。

下午，百安居中国全渠道供应链总监顾春国、上海联通（现电商协会副秘书长商贸行业总经理、软件协会副会长、连锁协会理事）宋玉丽、TXT Retail、Business Development Director、David SHEEKEY、北京客来乐科技有限公司创始人兼CEO王伟、王府井百货集团全渠道中心负责人/电子商务公司总经理刘春吉、德勤咨询(上海)有限公司德勤中国总监何铮分别就自己的主题进行了演讲。

第二天大会精彩继续，上午有上海华联罗森有限公司董事、总经理张晟、浙江大华技术股份有限公司行业总监（上海）王贺、冯氏集团利丰发展（中国）有限公司董事兼华东首席代表赵丽娟、唯智信息技术（上海）股份有限公司CEO陈梦槐、C&A中国区副总裁Rowan Verwoerd做了精彩发言，下午有上海跨境通国际贸易有限公司上海跨境通副总裁杨俊、上海商学院（兼任联商网零售研究中心主任）教授周勇进行了演讲及分享。第二天的圆桌会议中，上海跨境通国际贸易有限公司副总裁杨俊、Lazada跨境业务首席运营官张承焕、海航云商运营总裁曾伏虎、飞牛网商品部环球购总监徐璐明、唯智信息技术（上海）股份有限公司CEO陈梦槐五位嘉宾对“跨境电商未来如何更好发展？”进行了探讨，会议在到访嘉宾的掌声中圆满结束！