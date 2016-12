恒美连续四年荣膺Eurobest年度最佳网络称号

伦敦2016年12月6日电 /美通社/ -- 宏盟集团(Omnicom Group) (NYSE: OMC)旗下子公司恒美广告(DDB Worldwide)在12月2日(周五)位于罗马举办的2016年Eurobest创意节上,成功荣获“年度最佳网络”(Network of the Year)称号。这已是恒美连续第四年摘得这一桂冠。

恒美本次共拿下57个奖项,包括4项全场大奖、15项金奖、14项银奖和24项铜奖,其中涉及18个类别:创意实效、设计、数字制作、直销、娱乐、影视、影视制作、全场慈善大奖、医疗健康、整合、交互、媒介、移动、公关、平面、平面与户外制作,促销与行动,以及广播类。

除11座金奖外,DDB Group Berlin还凭借“粉红丝带”乳腺癌宣传片《Check it Before It's Removed》获得“全场慈善大奖”。“创意实效”类全场大奖花落因帮助英国百货公司John Lewis推出圣诞广告《企鹅Monty》而备受认可的adam&eveDDB。John Lewis的圣诞广告《Man on the Moon》则将“整合”类全场大奖收入囊中。adam&eveDDB还凭借H&M广告片《Becoming Beckham》捧得“娱乐”类全场大奖。

金奖包括:“平面”类:DDB Brussel为Alzheimer Liga制作的《Simplified Stories》;“设计”类:DDB Group Berlin为Verein Für Berliner Stadtmission制作的《Words of Welcome》;以及“娱乐”类:adam&eveDDB制作的H&M宣传片《Becoming Beckham》和《Road Trip》。

DDB EMEA(恒美欧洲、中东和非洲)首席执行官皮亚托-特拉蒙汀(Pietro Tramontin)表示:“继不久前荣获African Cristal‘年度最佳网络’称号后,我们在欧洲、中东和非洲地区又取得一项重大成就。我们此次获得多个不同类别的奖项,证明我们的代理机构一直在服务的创意、实效和广泛性上不负所望。”

其他为恒美获得“年度最佳网络”荣誉做出贡献的机构包括位于阿姆斯特丹、杜塞尔多夫、巴黎和斯德哥尔摩的网络代理机构,以及英国DDB Remedy。

adam&eveDDB和DDB Group Berlin在“年度最佳代理机构”评选中分列第三和第二名。

由戛纳国际创意节(Cannes Lions)主办方设计组织的Eurobest是全球最一流的欧洲创意节。今年是恒美在八年内第七次拿下“年度最佳网络”称号。在之前的2009、2010、2011、2013,2014和2015年中,恒美均荣膺Eurobest“年度最佳网络”奖项。

恒美广告简介

恒美广告(www.ddb.com)是全球最大且最具影响力的广告和营销网络之一。在颇有声望的2016年戛纳国际创意节(Cannes International Festival of Creativity)上,恒美荣获101项狮子奖。恒美还被评为African Cristal 2016年度最佳网络(2016 African Cristal Network of the Year),并在八年里第七次拿下Eurobest 2016年度最佳网络(2016 Eurobest Network of the Year)称号。此外,恒美还多次被行业领先的广告出版公司和奖项评选活动表彰为年度最佳代理机构(Agency of the Year)。过去15年内,恒美有12年均被《The Gunn Report》(全球广告创意报告)列为全球三大网络之一。恒美的客户包括众多世界知名企业,例如大众汽车、麦当劳、联合利华、玛氏、强生和埃克森美孚等。

恒美创建于1949年,是宏盟集团(NYSE: OMC)旗下子公司,在90多个国家开设了200多家办事处,旗舰办事处设在纽约州纽约市。

宏盟集团简介

宏盟集团(NYSE-OMC)是领先的全球性营销与企业传播公司。宏盟集团通过其旗下品牌网络和众多专业公司在100多个国家为5000多名客户提供广告、战略媒体规划和购买、数字和交互营销、直销和促销、公共关系和其它专业传播服务。

联系人

