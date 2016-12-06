舍弗勒大中华区蝉联“中国杰出雇主”称号

上海2016年12月6日电 /美通社/ --由国际独立评估机构公布的2017“中国杰出雇主”认证结果正式揭晓。舍弗勒大中华区凭借其在人力资源管理与发展方面的卓越优势，再次荣膺“中国杰出雇主”（China Top Employer）称号。

作为国际独立评估机构，“杰出雇主调研机构”每年在全球范围内从人才策略、人力规划、学习与发展、领导力发展等九个维度对雇主进行调研，评选结果具有权威性和独立性。此次中国区评选于2016年7月启动，经过对企业九大模块的综合调研和深入评估后，舍弗勒大中华区再次在众多参选机构中脱颖而出，获此殊荣。

舍弗勒大中华区首席执行官张艺林博士及参评团队代表参加了12月5日举行的颁奖典礼。张艺林博士表示：“作为全球领先的汽车和工业产品供应商，舍弗勒在中国运营超过20年。20多年来，舍弗勒始终视人才为企业最宝贵的财富，并致力于为人才创造最适合发展的环境和平台。这一称号对舍弗勒来说实至名归，我们欢迎最优秀的人才加入舍弗勒。”

舍弗勒大中华区人力资源高级副总裁刘敏说：“舍弗勒在中国有一个非常优秀的HR团队，有覆盖战略招聘、雇主品牌、薪资福利、业务伙伴、学习发展以及国际人力资源等各个方面的能力中心。对于舍弗勒大中华区的1.1万名员工，我们致力于为他们创造最具吸引力的工作环境和文化氛围，提供多样化的职业发展通道和内部转岗机会，实现员工职业生涯与企业增长的共同可持续发展。”

舍弗勒大中华区始终将人才资本视为最重要的人力资源财富。持续优化的招聘方式、环环紧扣的员工培训项目、多样性的职业发展通道帮助公司达到吸引人才、留住人才、发展人才的目的，同时也为舍弗勒大中华区荣获“中国杰出雇主”奠定了基础。

舍弗勒荣膺杰出雇主的三大法宝

多渠道吸引人才

舍弗勒大中华区战略招聘及雇主品牌团队通过持续优化招聘渠道，维护和完善人才库，加强和深化雇主品牌从而吸引更多优秀人才的加入。招聘团队通过每年开展的国内外校园招聘和开放日活动，走进高校并鼓励优秀高校毕业生走进舍弗勒。这在为企业带来新鲜血液的同时，也为毕业生提供了了解企业的机会。

全面的培训项目

舍弗勒大中华区学习培训团队努力为员工提供全面完善的培训体系。每年开展的员工发展对话和组织人才盘点项目，在帮助员工明确个人绩效和发展潜力的同时，也帮助企业储备核心人才并建立人才梯队，最终实现员工与企业的双赢。

多样化职业发展通道

舍弗勒大中华区员工发展团队为员工提供全面的职业规划和完善的人员及系统支持。员工可依据个人特质与职业兴趣对自己未来的职业发展进行规划并获得支持。三种职业发展通道（技术专家型、项目管理型、领导力发展型）为不同人才提供有针对性的晋升途径。