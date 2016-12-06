TUV莱茵洞察：入冬了，你新买的衣服有毒吗？

上海2016年12月6日电 /美通社/ --

服饰是美丽与时尚的载体

俗话说的好，人靠衣装马靠鞍。都说不要以貌取人，可如今服饰就是品味与生活态度的载体。在各种时尚媒体发布的街拍中，你有没有欣喜的发现，表现服饰的前卫与摩登不再是T台模特的专利。普通人养眼时髦的装扮也异彩纷呈，赏心悦目。“潮流”不是大人世界里的专用名词。现今，小潮童的可爱身影也赚足了眼球。





中国将成为全球最大的服饰市场

有些数字不看不知道，一看吓一跳。根据Statista的预测显示，到2025年全球服饰市场体量将达21千亿美元（约合137千亿人民币）。中国将成为全球最大的服饰市场，体量将达5.4千亿美元（约合35千亿人民币），占全球服饰市场的25.6%。

2015年中国服饰行业前五大出口国

根据2015的出口金额排名，美国、日本、英国、德国和阿拉伯联合酋长国为中国服饰行业的前五大出口国。2015年中国服饰行业的出口总金额为10.2千亿人民币；前五大出口国的出口金额占行业出口总金额的比例为44%。

美丽服饰背后却隐患重重

近年来，中国服饰行业质量问题屡禁不止，就连一线国际品牌也频频爆出“质量门事件”。今年8月，国家质检总局就公布了某一线奢侈品牌的进口童装因pH值和甲醛含量超标而被召回的公告。

欧盟国家一直是中国服饰行业主要的出口市场。从2011到2015年，欧盟27国为中国服饰行业最大的出口市场，出口金额占行业总出口金额的比例为24.4%。欧盟国家对于服饰产品的质量与安全给予了高度重视。“服装、纺织品和时装”是欧盟非食品类商品快速报警系统 (RAPEX) 最关注的产品类别之一。RAPEX数据显示，2015年共有329项针对服装、纺织品和时装的通报。对产地在中国的服装、纺织品和时装产品通报有171项，占该类产品通报总数的52%。

对于服装、纺织品和时装产品，RAPEX通报的首要风险是“损伤、窒息”。这一风险在过去3年的风险通报总数占比超过60%。这个风险常见于诸如运动衫、女童比基尼之类的服装。如果这类衣物上的细绳及功能性绳索不符合要求，就有可能导致孩子意外被困在围栏、自动扶梯等设备而窒息。针对该风险，欧盟国家规定童装产品必须符合 EN 14682 标准。TUV莱茵可以帮助制造商根据该标准对服饰产品进行严格的检验测试，确保服饰产品没有“损伤、窒息”的风险。

“化学”风险位列第二。常见的化学风险有皮革制品中的六价铬。六价铬具有致敏性，可能会引发过敏反应；服装产品如果含有禁用的偶氮染料，会在与人体皮肤长期接触后，与人体代谢过程中释放的成分混合并产生还原反应，形成致癌的芳香胺化合物。2013年，上海某时装公司生产的一款冬季校服产品被检出含致癌物质芳香胺，“毒校服”事件引发社会关注。针对该风险，TUV莱茵也有着丰富的检测经验，能够根据欧盟制定的 REACH(EC) No.1907/2006 法规中款项对服饰产品进行严格把关，杜绝服饰产品中的化学安全隐患。

作为全球检测认证行业的领导者，TUV莱茵的检测实验室获得了德国DAKKS、中国CNAS以及香港HOKLAS认证，能够根据国际或国家标准规定的强制性和推荐性要求对服饰产品提供相关的检测认证服务。

给予制造商的专业服务

作为国际领先的检测技术服务供应商，TUV莱茵已经为Diesel、DKNY、NEXT等全球著名服饰品牌提供了检测服务。根据TUV莱茵的专业资质及经验，我们能够帮助制造商在以下几个生产环节确保服饰产品的安全及品质。

1. 服饰产品设计阶段

在初期的设计阶段，TUV莱茵能够帮助服饰制造商针对服饰的整体设计、服饰的适用人群，以及服饰上小部件的设计，根据相关国际或国家标准进行严格的安全评估，完善服饰产品所需的测试检验计划。

2. 服饰产品量产前生产阶段

在服饰产品大批量生产阶段前，TUV莱茵可以帮助制造商对样品进行预测试，以保证所生产服饰产品的安全性能。

儿童服饰产品上小部件的拉力测试尤为重要。如果小部件拉力测试不合格，则会易于脱落，诱发儿童吞食，造成儿童噎塞等安全事故。TUV莱茵会根据欧盟安全指令 CEN/TR 16792：2014 的规定，对服饰上的小部件进行严格的拉力测试 -- 对于直径大于6毫米的部件，如果能够承受70牛的拉力不脱落，即为合格；对于直径范围在3毫米到5毫米之间的部件，如果能够承受50牛的拉力不脱落，则为合格产品；而对于直径小于3毫米的部件，则会对其进行相应的洗涤测试来检验部件的牢度。

针对服饰产品可能存在化学安全隐患，TUV莱茵会严格遵循 REACH 法规中关于限量物质的相关规定，检测服饰产品中是否含有偶氮染料，有机锡化合物，五氯苯酚，短链氯化石蜡，六价铬化合物，多环芳烃，邻苯二甲酸盐，富马酸二甲酯有害等物质，防止服饰产品所含的化学成分对人体产生危害。

3. 服饰成品量产阶段

在服饰产品生产前期，生产中，及完成批量生产后，TUV莱茵能够对服饰成品进行外观，部件结合强力，是否有尖点利边等项目进行抽样检验，确保服饰成品的整体质量。

给予消费者的专业建议

如果服饰上有拉链、纽扣、铆钉、亮片或其他装饰，要特别注意这些装饰小部件的利角和锐边。纽扣、珠子、装饰绒球、蝴蝶结，以及细绳等小部件会对36个月以下的儿童存在安全隐患。必须加固这些衣服上的小部件，杜绝潜在的窒息风险。

尽量避免选购颜色较深，大面积涂料印花的服饰产品。因为他们可能含有过量的邻苯二甲酸酯，容易对人体的免疫系统、消化系统及内分泌系统产生危害。

同时，TUV莱茵也建议消费者时刻关注第三方检测机构针对服饰产品所发布的专业检测信息，选购安全的服饰产品。