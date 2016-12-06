环球资源重申致力推动香港发展的承诺

与亚洲国际博览馆签订续约协议，将继续在香港举办贸易展至2020年

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- 环球资源 Global Sources (NASDAQ: GSOL) 今天宣布与亚洲国际博览馆管理有限公司签订续约协议，公司将于2019年及2020年继续在亚洲国际博览馆 (AsiaWorld-Expo，以下简称亚博馆) 举办其系列贸易展览会，此次续约金额总值约为2,710万美元。

环球资源自2006年起于亚博馆举办一系列展览会，在过去十年间吸引逾200万名海内外买家及展览商来港采购及参展。刚于十月成功举办的秋季系列展共计展示逾8,500个展位，并吸引了来自153个国家及地区的超过79,000名买家到场参观。仅2016年，公司的展览会已为香港带来约27.5亿港元的经济效益。

公司的旗舰展“环球资源电子展”是全球最大型的电子产品采购盛会，也是部分全球顶尖电子产品的首发阵地，“环球资源电子展”同时是亚洲首屈一指且备受全球买家热切期待的采购盛会。

环球资源副首席执行官裴克为 (Craig Pepples) 先生表示：“环球资源一直贯彻始终通过公司整合网站及展览会的服务，把全球买家及中国大陆和亚洲地区的供应商联系起来。本次签订的续约协议不仅重申了公司促进全球贸易发展的宗旨，更体现了环球资源致力推动香港经济蓬勃发展的承诺，以及助力香港巩固其作为亚洲展览之都的地位。”

环球资源每年四月及十月在亚博馆举办一系列贸易展览会，涵盖的行业包括电子产品、礼品及赠品、家居用品和时尚产品。同时，在“环球资源电子展”中开设了“创客空间”，这不仅是一个综合研讨会及展览的平台，更是亚洲最大型消费类电子初创硬件企业展览会。

欲了解将于2017年在香港举办的环球资源展之详情，请登入 http://www.globalsources.com/exhibitions。

有关环球资源的详情，请浏览公司网站 http://www.corporate.china.globalsources.com，同时可以关注微信公众号“环球资源外贸”(GlobalSources_B2B) 了解公司及行业的最新资讯。

环球资源

环球资源是一家领先业界的多渠道B2B媒体公司，致力于促进大中华地区的对外贸易。

公司的核心业务是通过一系列英文媒体，包括环球资源网站 (GlobalSources.com)、贸易展览会、杂志及手机应用程序，促进亚洲与全球各国的贸易往来。

超过100万名国际买家、当中包括95家来自全球百强零售商，使用环球资源提供的服务了解供应商及产品的资料，帮助他们在复杂的供应市场进行高效采购。另一方面，供应商借助环球资源提供的整合出口推广服务，提升公司形象、获得销售查询，赢得来自逾240个国家及地区的买家订单。

环球资源于2000年在美国纳斯达克股票市场公开上市，如今已经成功迈向第5个十年。

如需查询，请联络：

传媒联络

环球资源Global Sources

苏慧雯

电话：(852) 2555-5040

电子邮件：GSpress@globalsources.com





投资者联络

亚洲地区 美国 环球资源Global Sources LHA 赖秀琴 Cathy Mattison 电话：(852) 2555-4747 电话：(1-415) 433-3777 电子邮件：investor@globalsources.com 电子邮件：cmattison@lhai.com

图标 - http://photos.prnasia.com/prnh/20150915/8521506023LOGO