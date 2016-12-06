2016能源年会暨第二届中国能源发展与创新论坛即将开幕

能源发展与创新迫在眉睫

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 目前，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，面临着世界能源格局深度调整、全球应对气候变化行动加速、国家间技术竞争日益激烈、国内经济进入新常态、资源环境制约不断强化等挑战，能源发展与创新已迫在眉睫。在现阶段，我们只有不断作出积极调整和改变，才能推动能源行业的可持续发展。

党中央、国务院审时度势地作出了推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命、能源国际合作5点要求。它们通过深入推进能源供给侧结构性改革，广泛开展技术创新、体制机制创新、商业模式创新，积极推动能源生产和消费模式转变，加快了构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的进程。

为贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，切实用“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念引领能源创新发展，中国改革报社《能源发展》周刊、北京国发智慧能源技术研究院在国家发改委、国家能源局的政策指导下，将于2016年12月22日在北京北辰洲际酒店举办“第二届中国能源发展与创新论坛暨2016能源年会”。

此次年会以“创新驱动实业兴邦”为主题，对多能源互补研究及应用、太阳能能效再提升、智慧能源与储能技术等领域展开讨论。

国家发改委、国家能源局、河北省能源局、江苏省能源局、陕西省能源局、河南省能源局、湖北省能源局、四川省能源局、水电水利规划设计总院、电力规划设计总院、中国石化、国家电网、南方电网公司、中电建北京院、中电建西勘院、中电建中南院、天津电力设计院、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司、中国三峡集团公司、中国电力建设集团公司、中国可再生能源学会、中国机械工业联合会、国家发改委国际能源研究所、国家光伏质检中心、国开行、中核新能、山东电建、平安银行、中民新能、中材建设、中建投租赁、晋能集团、国电投黄河水电、国投雅砻江水电、云南能投、招商新能源、协鑫集团、亿利资源、特变电工、西安隆基、晶科能源、阿特斯、天合光能、兴业太阳能、晶澳太阳能、尚德电力、华为科技、中兴能源、中环股份、航天机电、华为技术有限公司、乐叶光伏、阳光电源、华润新能源、中国水电顾问集团、京能集团、东方日升、通威股份、振发新能源、隆基泰和、东旭集团、北控洁能、台达集团、中海阳、中国中车、华锐风电、上能电力、西门子、彩虹集团、昱辉阳光、道得资本、内蒙古山路集团、汉能控股、润峰电力、中电国际、许继集团、苏州赛伍、中来股份、东芝三菱、江山控股、山东天恩、江苏爱康、林洋新能源、清源科技、十一科技、中盛光电、中天科技、三一集团、远东智慧、中建投租赁、华能天成、平安财险、成渝租赁、安邦保险、SMA中国、科士达、海润光伏、中信博、无锡联盛、华兴电力、昌盛日电、科诺伟业、星星充电、用友能源、交大通达、东润环能、中能光电、首航节能、西恩迪电池、莱恩创科、海优威、赛德电气、CGC、SPI、CQC、TUV、普华阳光等政府和企业相关人员约400人出席此次盛会。

会议议程：

时 间 内 容 12月22日 09:00-10:00 开幕式 10:05-12:30 主旨发言 14:00-18:30 平行分论坛 智慧能源与储能技术 多能源互补研究及应用 太阳能能效再提升 19:00-21:00 晚餐及颁奖 12月23日 09:00-12:00 现场参观 14:00- 返程

参会报名联系人：张小宝

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