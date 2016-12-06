平衡车山寨泛滥成灾，Segway严厉打击行业乱象

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 几年前，平衡车在大众的认知中还属于高端奢侈产品，人们在生活中鲜少能看到平衡车的身影，而更多的是在诸如大型展览会、机场、影视剧等特定场合才有机会看到这类新颖的智能科技单品。而近两年，随着全球领导品牌Segway等平衡车企业在品质和技术层面的不断突破，以及对平衡车的普及和引导，特别是Ninebot九号平衡车“年轻人的酷玩具，骑行遥控两种玩法”的推出（纳恩博公司Ninebot是Segway公司旗下品牌），其优质低价的酷玩时尚形象瞬间引发了全民抢购的热潮，引爆了整个平衡车市场。Ninebot九号平衡车成功拉低了国内平衡车的价格，将小众的使用人群扩大至大众消费阶层，让更多的人享受到了平衡车带来的乐趣。

而随着平衡车市场的活跃以及受喜爱程度的提高，大量不法商家的山寨产品开始不断涌现，并且在市场上广泛流通。近几年，Segway公司屡次遭受不法商家侵犯知识产权，对其产品进行仿制、抄袭。这些山寨产品与Ninebot的平衡车外观极其相似，但产品质量却大相径庭，存在着巨大的安全隐患，对整个行业造成了很负面的影响，严重干扰了消费者的购物环境。面对泛滥猖獗的山寨、抄袭乱象，Segway公司不遗余力的通过自身的努力和法律的途径在全球范围内维护自身权利，严厉打击侵犯知识产权的行为出现。

电商平台已经成为假货山寨的集中营，严重扰乱了消费者选购正规品牌的平衡车。Segway公司在淘宝、天猫、京东、阿里巴巴等电商平台检查，发现大量涉嫌Ninebot产品仿造、专利侵权、使用图片和产品关键词的行为，Segway法务人员每周在线上平台至少投诉百余个此类链接。在线下的一些零售商店，Segway公司也发现有大量山寨侵权的产品。此前，Segway公司向北京市知识产权局进行了行政投诉，并主张由北京市家乐福通州店销售，永康市爱久工贸有限公司生产的新联A6平衡车和迷你平衡车涉嫌侵犯了Ninebot两轮平衡车和迷你平衡车的外观设计专利权，两款产品严重抄袭了Ninebot所拥有的两项外观设计专利。经过北京知识产权局的执法人员的调查和对比，于近期出具了专利侵权纠纷处理决定书，认定北京市家乐福通州店销售，永康市爱久工贸有限公司生产的新联A6平衡车和迷你平衡车涉嫌侵犯了Ninebot两轮平衡车和迷你平衡车的外观设计专利。责令北京家乐福商业有限公司通州店停止许诺销售新联A6平衡车和迷你平衡车，责令永康市爱久工贸有限公司停止制造、销售新联A6平衡车和迷你平衡车。

永康市爱久工贸有限公司专利设计侵权的新联A6平衡车和迷你平衡车与Ninebot产品的对比



Ninebot平衡车与新联平衡车对比

同时，Segway公司积极在中国以及海外海关进行知识产权备案。目前在美国、德国海关成功截获10余批涉嫌侵犯Segway两轮平衡车的核心专利的产品，并做扣押销毁处理。现在，Segway公司的知识产权海关备案以及诉讼行为已经扩大到整个欧盟国家，布局全球专利保护。在国内，阿里巴巴旗下外贸综合平台 -- 阿里巴巴一达通也在近期发布《“电动平衡车”类产品采取严重治理措施的通知》。海关总署将于11月15日—12月31日在全国八大口岸开展为期一个月的“电动平衡车”类产品的知识产权专项治理活动。对出口电动平衡车的产品和企业进行查处，一旦涉及到侵犯Ninebot产品知识产权的行为出现，将面临严重的法律风险。

打击山寨平衡车厂商，通过法律的手段维护自身知识产权是Segway公司对全球消费者负责的表现，同时有助于清除和规范行业环境，再次呼吁广大平衡车厂商加强知识产权意识，将自身精力和资源投入到产品研发上来，创造出更多安全智能的平衡车产品，共同推动平衡车行业健康有序的发展。