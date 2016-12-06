.CLUB跻身首批获中国批准的外国域名注册机构

获得在中国大陆经营的官方许可为最畅销、使用最多的域名后缀之一开辟了更多机遇

佛罗里达州罗德岱堡和北京2016年12月6日电 /美通社/ -- .CLUB Domains今天宣布，中国工业和信息化部已向.CLUB位于北京的外商独资实体公司颁发了许可证，使之成为中国政府批准的首批新的通用顶级域名注册机构之一。先前，只有Verisign (.COM, .NET)被批准为非中方注册机构。

据独立域名行业统计网站ntldstats.com数据显示，中国新域名注册量达到1100万以上，在所有新的通用顶级域名注册数量中所占比例超过42.5%，是全世界影响力最大的互联网域名行业市场。.CLUB目前是当今互联网上最畅销、使用最多的新域名后缀，中国域名投资者的注册量大幅增长，其在该地区已经取得超过400,000的域名注册量，面向中国投资者的.CLUB溢价域名销售额超过200万美元。现在，凭借中国政府颁发的仅有五个外国域名官方许可证之一，.CLUB域名将有资格获得ICP（互联网内容提供商）编号。在中国大陆托管的每个网站都要有一个ICP编号。

互联网在中国一直受到高度管制，因此阻止了许多西方企业进入市场。然而，鉴于中国非常庞大、不断增长和生机勃勃的网络生态系统，那些愿意并有能力遵守中国法规的企业还是有机会的。.CLUB是2015年申请批准的首批外国注册机构之一，一直努力满足所有要求，现在终于获批。这也需要美国的Neustar和中国的ZDNS（互联网域名系统北京市工程研究中心）等后端服务提供商合作伙伴的技术援助，以及Allegravita在中国和美国提供的顾问建议。ZDNS是一家重要的合作伙伴，提供双重注册后端解决方案。

.CLUB Domains创始人兼首席执行官Colin Campbell表示：“中国市场对我们非常重要，我们做了很多工作来了解其监管系统如何运作，以及随着政府的发展我们怎样与之合作。我们很荣幸成为首批获批的外国域名注册机构之一。我们在中国已经取得了一定的成功，现在我们期待在众多在中国发展在线业务的企业和创业者中间进一步扩大.CLUB的覆盖和受欢迎度。成为获批注册机构为我们打开了在中国市场大幅扩张的大门。”

.CLUB为何选择中国？

“Club”（俱乐部）一词在英语中广泛使用，在中国也得到了现有俱乐部和小型企业的认可，因此.CLUB便成为了一个合乎逻辑且有意义的域名后缀。.COM和.NET域名的注册量已经超过1.4亿，.CN域名注册量也已经接近2000万，因此想要得到好的品牌化名称的企业需要新的域名选择，比如.CLUB。对于现有的各种俱乐部和组织机构、零售忠诚度计划、体育俱乐部、足球、篮球、网球、高尔夫、跑步和有用俱乐部、粉丝俱乐部，以及夜总会和KTV等娱乐俱乐部来说，一个.CLUB网址是任何企业创建圈子的理想之选。

在申请许可证的过程中，.CLUB在北京成立了一个专门的办事处和小组，并与Aliyun Wanwang（阿里巴巴）、West.cn、EJEE、Xinnet等中国域名注册机构密切合作。除了.CLUB，.XYZ和.VIP的注册机构也获得了许可证。