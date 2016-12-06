安利（中国）荣膺“2017中国杰出雇主”TOP 10

在“杰出雇主”工作是怎样的体验？

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 越来越多的企业认识到，优秀的人才是企业成功的关键因素之一。为了在人才争夺战中抢得先机，企业的投入也日益加大，有的提供令人羡慕的薪资，有的提供五花八门的福利……但是否这些就是吸引和保留优秀人才的唯一方式呢？“2017中国杰出雇主”给出了答案。

2016年12月5日，知名独立第三方调研机构杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）在上海举行颁奖典礼，安利（中国）、联合利华、惠氏、百事食品、上汽大众等69家企业获得“2017中国杰出雇主”。安利（中国）连续第八年获得“中国杰出雇主认证”，并首次荣膺“中国杰出雇主Top 10”，同时也第二次获得“亚太区杰出雇主认证”的殊荣。



安利（中国）荣膺“2017中国杰出雇主”TOP 10

谈到如何成为一家“杰出雇主”，安利揭晓了自己的秘诀：体验。在如今个性和体验成为消费趋势的时代，2014年安利率先全面启动了体验战略，线下建设安利体验馆，线上打造数字化体验平台。在公司内部，安利也着力提升员工在每一个工作环节的体验。“为了吸引和凝聚优秀人才，安利从员工的角度出发，为他们创造最美好的工作体验，激发员工的参与感、认同感和归属感，帮助员工与公司共同成长”，安利大中华区人力资源副总裁张玉珠女士说到。

提升参与感，人人都是战略推动器

谈到企业战略，不少人觉得这是企业高层的事情，和普通员工关系不大。这容易导致员工和企业战略脱节，也不利于增强员工对企业的归属感和忠诚度。安利采取了很多方法来避免出现这种情况，与员工始终保持公开透明的沟通，比如在内部设立创新平台，收集员工对公司战略和重点项目的建议，并经过评估后付诸实践，有效提升了员工的参与感和工作成就感。从2008年7月至今，共收到超过5000名员工（占员工总数70%）的38,000多则创意，其中1,356则被采纳，所产生的商业价值高达数亿元。同时，公司也通过各种沟通渠道，帮助员工充分理解个人工作和企业战略之间的联系，激发员工的使命感。在由专业咨询公司韦莱韬悦进行的2016安利员工满意度调研中，安利中国的战略透明度分数为91分，高于全球高绩效企业常模5分。

关注成长，学习可以很好玩

为支持公司向体验方向的战略转型，帮助员工快速提升学习效率和工作技能，2015年底，安利推出了“AU微学堂”员工移动学习系统，使员工能通过更快捷的渠道、更灵活的方式获得聚焦于公司战略实施的业务技能知识学习，提供课程学习、论坛分享、在线考试、线下培训班管理、学分兑换激励等多项学习功能。“英语沙龙”、“员工转型考试”、“安利百科挑战赛”等专题学习活动寓教于乐，游戏化的学习方式大大提升了员工的学习积极性和相关技能。AU微学堂上线半年，780个课程单元累计有61万多次学习人次，用户在系统上发布课程评论和提问超过1.2万条，员工学习进入随时随地的新体验阶段。

全心为你，从个人到家庭的贴心关怀

快乐的工作可以将笑容延伸至家人面前，用心的员工关怀并不只是福利的定期发放，安利一直致力于营造和谐的工作氛围，通过组织丰富多彩的员工活动和建立开放的多元化的沟通渠道，提升员工的归属感。安利还特别关注每一个员工的不同需求，根据需求去定制不同的关怀方案，在关心员工的同时也关心员工的家人，2007年起推出（EAP）员工辅助计划，透过第三方顾问公司，为员工及其直系家属提供专业咨询服务，帮助员工建立健康积极的身心。安利的“午间充电站”会定期举办健康、营养、理财等员工关心的主题讲座，邀请各类专家来与员工面对面交流。安利还为员工提供了自选福利，员工可根据自己和家庭的需求去挑选商业保险。

凭借这些举措，安利（中国）从2001年至今，共收获86项雇主殊荣：八次获得前程无忧“最佳100人力资源典范企业”，连续五年获得智联招聘“中国年度最佳雇主100强”，四次获得智联招聘“中国最具社会责任雇主”，连续六年获得中华英才网“中国大学生最佳雇主快速消费品业10强”等等。