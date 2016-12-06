重庆丽晶酒店推出私人管家服务

缔造独特且非凡的丽晶定制化奢华体验

中国重庆2016年12月6日电 /美通社/ -- 全球知名奢华酒店品牌 -- 丽晶（Regent）与重庆财信集团达成合作，在重庆江北嘴金融中心开设中国内地第二家丽晶品牌酒店。全新重庆丽晶酒店落户重庆，将传承丽晶品牌卓越的私人管家服务文化，为商务旅客提供宾至如归的巨星服务，缔造独特且非凡的丽晶定制化奢华体验。同时，重庆丽晶婚宴团队将推出定制化丽晶婚礼体验，成就新人的丽晶梦想婚礼。



酒店外观

丽晶品牌自1980年创立至今，最为人所赞赏称道的乃服务政商名流、影视巨星的经验。此一形象自1990年全球卖座电影“Pretty Woman 风月俏佳人”在比佛利山庄丽晶酒店拍摄取景时开始深入人心。流行乐坛天王迈克尔·杰克逊在1993年与1995年连续两次指定下榻台北晶华酒店，更让丽晶这个品牌在亚洲酒店业界站稳了“巨星”的地位。自此之后，惠特妮·休斯顿（Whitney Houston）、玛丽亚·凯莉（Maria Carey）、辛迪·克劳馥（Cindy Crawford）、基努·里维斯（Keanu Reeves）、汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）、苏菲·玛索（Sophie Marceau）、林昂内尔·里奇(Lionel Richie)，迈克尔·乔丹（Michael Jordan）、碧昂斯（Beyoncé）、艾尔顿·约翰（Elton John）、朗朗、席琳·迪翁（Celine Dion），都是丽晶酒店的座上客，女神嘎嘎（Lady Gaga）2011年入住，使丽晶酒店及顶级购物中心——丽晶精品再度成为全球媒体关注的焦点！



丽晶江景客房

能够获得巨星们的青睐，除了顶级奢华、品味独具的硬件之外，丽晶酒店的团队更关注独特且非凡的丽晶定制化服务；丽晶酒店集团早在1990年便计划于各酒店成立私人管家（Butler）培训班。私人管家是奢华五星级酒店提供给顶级贵宾们的贴心服务，管家们在贵宾下榻期间满足其全天候全方位的服务需求；从贵宾入住前客房的准备工作、到入住时迎接、办理入住、熨烫衣物、餐饮服务、整理行装、提供购物资讯等等，服务范围包罗万象。整个训练过程长达六个月，除了加强沟通能力外，还要到厨房、中西餐厅、房务、大堂等各部门实习，了解各项运作流程。



渝厨房

重庆丽晶酒店即将于2016年年底开业，并将延续及传承丽晶品牌定制化奢华体验，为客人打造完美的“丽晶时刻”。酒店现已进入开业倒计时，丽晶客房及婚宴套餐已开始接受预订，更多资讯请登陆www.regenthotels.com了解更多。

重庆丽晶酒店由国际知名奢华酒店集团—丽晶酒店集团管理，重庆财信集团投资兴建。酒店位于重庆市江北嘴中央商务区，将于2016年年底开业。酒店拥有202间客房，空间舒适宽敞，豪华客房面积57平方米起，集东方优雅韵味及时尚格调于一身，可眺望嘉陵江及渝中半岛美丽景致。酒店拥有3间餐厅，2间酒吧及设施完善的宴会会议设施，其中丽晶宴会厅可270度尽揽绝美江景。酒店内设商务中心以及顶级商务人士专属的丽晶俱乐部。设备完善的健身中心、SPA以及恒温游泳池，衬着山水之城的美景，打造出城市中的度假绿洲。