服务进基层，天津公交人感受星级健康筛查

--中国医师协会携手诺和诺德在全国推动基层糖尿病及并发症筛查

天津2016年12月6日电 /美通社/ -- 近日，由中国医师协会主办，诺和诺德（中国）制药有限公司支持的“基层糖尿病及并发症筛查技术评价项目”，在天津医科大学代谢病医院的鼎力配合下，走进天津公交集团下属子公司天津公众停车管理服务有限公司，为公司数百名职工提供糖尿病及并发症筛查。这是中国医师协会为天津公交集团举办的第3次基层筛查项目，也是在天津开展的百余场基层筛查项目中的一个；目前在各个医院的推动下，“基层糖尿病及并发症筛查技术评价项目”已经惠及了3,500名天津基层员工。

随着工业化、城镇化和老龄化进程的加快，中国糖尿病患者人数已达1.14亿人，糖尿病防治成为亟待解决的重大公共卫生问题，但是糖尿病是可以通过提早筛查、诊断、治疗及生活方式的干预得到有效的预防和控制的。诺和诺德公司以“改变糖尿病”为使命，与中国医师协会合作开展“基层糖尿病及并发症筛查技术评价项目”。今年，这一项目有500家医院共同参与，开展了3,000场筛查活动，覆盖近12万人。

“中国疾病控制中心2016年发布的《中国慢性病及其危险因素报告2013》数据显示，糖尿病患病率在中国18岁及以上成年人当中已经达到10.4%，其中城市患病率更是高达12%，这其中仅有38.6%的人被诊断。低诊断率导致许多患者在出现了严重并发症后才知道自己患有糖尿病，从而导致大量的医疗花销用于治疗糖尿病引起的并发症。有数据显示这部分费用占到了糖尿病整体治疗费用的80%以上，这给个人、家庭、社会造成了巨大的负担。“作为全球糖尿病领域的领导者，诺和诺德支持‘基层糖尿病及并发症筛查技术评价项目’，协助更多的卫生系统及医疗单位参与到糖尿病及慢病的一、二级预防当中，让更多的高危人群远离糖尿病。目前，这个项目已经筛查出5万高危人群。”诺和诺德大中国区总经理柯米拉女士表示。



天津医科大学代谢病医院副院长常宝成教授强调：“糖尿病如果能够得到及早的治疗和控制，对患者日常生活的影响是小的，但是在我们的诊治案例中，看到很多患者由于自身认识不足，血糖控制不理想。同时，糖尿病在公交系统的发病率高于全国及天津的10%，因此我们希望通过这样的筛查活动能够使高危人群加强疾病自我管理意识，为自身的健康负责。”



日常生活中的不健康饮食、缺少运动、家族遗传、吸烟、肥胖等5大原因，是诱发糖尿病的危险因素。此次糖尿病领域的权威专家组成的专业医疗团队，为天津公众停车集团组织的为期一天的全面筛查，包括现场宣传教育、普筛、糖化、眼底、足底等项目，通过一系列筛查将提高公交系统职工的健康意识，了解自身的糖尿病患病风险，同时帮助糖尿病患者了解自身血糖控制是否达标，以及是否存在糖尿病并发症风险等。



天津市公众停车管理服务有限公司副总经理兼工会主席李志泉表示：“我们从事的停车管理产业点多面广，流动分散，2,000多名职工每天工作在全市300多条道路的600多个停车场中，由于停车管理户外作业的原因，导致很多职工不能规律就餐。另外职工队伍年龄结构老化，使这一群体成了糖尿病的高危人群。我们邀请医学专家为我们公众职工开展关爱健康的大型防治糖尿病知识的讲座及集中筛查，让职工对此项活动寄予期望，很多职工早早来到活动现场，聆听专家讲座，参加血糖监测，都表现出来很高的热情。也希望这一筛查能够帮助我们的职工提高自我防患意识，树立健康生活观念，按照专家的真诚建议，合理安排工作和生活，我们欢迎并支持这样惠及一线工作者的项目经常性地开展。”

