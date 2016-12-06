42天42城 喜临门开启“蜜月”季，将情感注入品牌

浙江绍兴2016年12月6日电 /美通社/ -- 11月13日至12月25日，喜临门在杭州、北京、上海、深圳等全国42个城市同步开启“蜜月”模式，联合推出“蜜月喜临门”全国大型品牌落地活动。包括江映蓉、安又琪、金池、金海心等大牌明星将近距离与用户分享爱的喜悦与感动，让这个寒冷的冬天温暖起来。在最后的12月25日圣诞之夜，“蜜月喜临门”将在文化之都绍兴落地，邀请幸运用户担任喜临门“蜜月大使”，前往奥地利感受异域浪漫，享受爱的甜蜜。

绑定“蜜月”，喜临门将情感注入品牌

一提到“蜜月”，人们回想的就是爱情的甜蜜，如何将这种宝贵的情感与品牌结合起来？各大品牌各出奇招。喜临门千方百计的将“蜜月”这种情感融入到产品当中，并通过长期和大范围的品牌落地，在消费者当中形成了“甜蜜、美好、希望”等积极正面的品牌标签。一张好的床垫不仅是健康睡眠的保障，更是情侣之间良好关系的纽带，“喜欢你，睡一生”也一直是喜临门想要传递给大众的品牌情怀。实际上，“蜜月”系列产品从去年发布已经进行了一轮大范围的落地行动，此次产品再升级，也再次唤起了用户的参与热情，并持续巩固了传播效果。

技术升级 做用心产品

作为国内床垫行业的领军企业，喜临门在产品上不断追求更高的标准和更好的使用体验。升级后的“蜜月时光2”系列不仅延续了时尚新颖的造型和精良的制作工艺，还引进欧洲海绵集团 (Euro foam Group) 的防螨海绵技术。与普通的“化学防螨”相比，喜临门采用了更加环保安全的天然防螨技术，还可在一定程度上保障床垫更久的使用寿命。喜临门也是目前国内唯一一家采用天然防螨技术的企业。



权威防螨海绵技术认证

除了全新升级的天然防螨技术，“蜜月时光2” 系列采用了天然乳胶+天然防螨海绵+天丝纤维面料+独立袋装弹簧的结构。天然乳胶有超高弹性和贴服性，促进全身放松，并能抑制螨虫滋生；独立袋装弹簧设计可以更好的贴服人体曲线，保持脊柱自然生理弯曲，均衡承托身体各部位。加上静音抗干扰，不影响伴侣，促进深度睡眠。独特设计的 "S" 型床垫硬面结构，让人体躺下时犹如千万个植物弹簧，立体托护着人体的不同部位。

“蜜月季”活动跨度长达42天，地理横跨大半个中国，充分体现了喜临门在全国范围内的资源调动和整合能力，以及出色的运营能力。42个城市的联动效应，不仅将品牌的影响力做到了全面落地，也是在广大用户当中的一次广泛传播。