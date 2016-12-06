第九届山东大学眼科新技术论坛举办

三焦点人工晶体助力白内障和老视一体化解决方案 引领眼科技术新革命

济南2016年12月6日电 /美通社/ -- 2016年12月3日至4日，由山东省医学会、山东大学眼科中心和山东大学第二医院联合主办的第九届山东大学眼科新技术论坛于风景秀丽的济南盛大召开。同期，由全球光学先锋蔡司公司召开的三焦点高峰论坛也隆重举办。山东中医药大学附属眼科医院毕宏生教授、山东省千佛山医院党光福教授、安徽医科大学第一附属医院廖荣丰教授、济南市眼科医院张玉光教授，以及山东大学第二医院张晗教授出席了本次论坛，聚焦全球屈光性晶体技术的最新进展，探讨三焦点人工晶体植入技术应用于白内障及老视问题的临床体会，分享最新学术成果，致力于为山东人民带来无镜完美全程优视力。



第九届山东大学眼科新技术论坛

在人口老龄化的背景下，白内障、老视等老年性视力缺陷患病年龄提前，为个人和社会带来沉重负担，中老年人视觉健康问题已经成为我国重大的公共卫生问题。数据显示，我国40岁以上人口中，未矫正的“老花”人数约为3.71亿人，60至89岁人群白内障发病率约为80%，90岁以上人群白内障发病率达到90%以上。然而，相对于如此庞大的患病人群与高发病率，中老年人视力缺陷疾病，尤其是白内障的治疗现状不尽人意，这主要是患者对疾病及治疗方式的认知存在误区。

传统的单焦点和双焦点人工晶体的植入只能帮助患者在术后恢复部分远距离和近距离视力，而对于中距离的视力仍无法恢复。作为眼科领域的突破性技术，三焦点人工晶体技术能够摆脱无中距离视力、缺少优良的近距离视力、视觉干扰严重或夜视力受限等诸多局限，在提供优质的中距离视力的同时，也能保证优质的远和近视力，帮助患者同时拥有清晰的远、中、近全视程视觉体验，同时解决老视、近视、散光等问题，一体化解决白内障老视的矫治，掀起了眼科技术的新革命。

本次论坛聚焦眼科临床研究的前沿技术和热点问题，尤其在目前白内障已经进入到屈光性白内障手术领域，以三焦点人工晶体为代表的新型高端人工晶体为屈光性白内障手术开辟了崭新时代。论坛现场，与会专家学者围绕三焦点晶体技术分别进行了专题报告，深入探讨眼科学领域的临床和研究动态。论坛还设置了现场讨论环节，与会专家共同探讨高度近视的三焦点选择等问题，现场气氛十分热烈。

党光福教授表示：“白内障手术能带给人们一种全新的视觉治疗，但传统的单焦点人工晶体仅能解决五米之外远视力的问题，五米之内仍是一个盲区，需要借助眼镜完成阅读等工作。然而很多人渴望在术后能恢复到此前无需佩戴眼镜的状态，三焦点技术便应运而生。该技术是一场革命性的技术进步，能实现在阅读或用眼时自由而不受限制，大大提高了病人生活的舒适度以及满足感。”

白内障手术已经为大众所熟悉，而老视矫治本身是较新的概念。老视作为随着年龄增长不可回避的问题，其患者数量和矫治数量存在严重的不对等。不少老视患者存在着认识误区，认为年纪大了得老花眼，治不了也不用治。实际上现今的技术水平已经能够帮助老视患者实现年轻态的、无镜片状态的完美视觉。改变现有的认识误区，使得更多中老年人正确认识老视矫治是眼科学术发展的重要工作之一。

为满足患者需求和学科发展，医学界提出了白内障和老视一体化解决方案，揭开了白内障和屈光手术的新篇章。针对屈光性白内障手术，张晗教授表示：“中国白内障手术已经从防盲手术转变为屈光性白内障手术，致力于提高功能性使用，满足患者的个性化需求。相较于传统的白内障恢复技术来说，三焦点技术让患者达到全程识别，加之配合精细化的手术会很大程度上改善患病者的生活质量与品质，不需要担心任何远视与近视的问题。”

谈及手术的精益化管理，张玉光教授表示：“一台成功的屈光性白内障手术不仅需要医师十分精准的操作技能，更需要可靠的人工焦点技术保障。三焦点晶体技术所提供的视觉质量不依赖瞳孔的大小，术后眩光少，能够使患者获得更好更舒适的全天候、全程视的清晰视力，一次手术可以受益终生。”

廖荣丰教授分享了三焦点手术的临床案例，他表示：“从我本人的手术案例及临床观察，三焦点术后所能带给患者的舒适、自然、全天候的远中近全程视力让我非常惊喜。今年9月，我执刀了首例‘中国在职白内障专家的三焦点人工晶体置换手术’，该患者术后视力非常稳定，且远中近全程视力极佳，术后第二天就重新回到工作岗位，连续做了几十台手术。据患者描述，目前术后屈光状态良好，还能重拾爱好为亲友做精细的修表匠，此前多副老花镜均已退出历史舞台，开车做手术没有任何问题。”

针对三焦点术后视觉质量的提升，毕宏生教授补充道：“无论任何年龄的白内障、老花眼等眼科疾病都可以进行治疗，使患者再恢复到30岁时年轻的屈光状态，双焦点人工晶体在这方面具有一定的优势。而三焦点晶体是所有多焦点人工晶体中患者满意度非常高的技术，能够实现从以往‘看得见’到‘看得清、看得好’的转变，满足患者对术后高质量视觉的追求，帮助他们恢复高品质的生活。”

三焦点人工晶体是全球首发、真正拥有自然中距离视力的高端人工晶体。其特有的真正中距离视力、非瞳孔依赖性，更高光效，更少术后眩光，实现了远中近全程优质视力，不但解决了白内障引起的视力下降，还同时解决了老花眼引起的视近不能，术后视觉质量佳。临床研究显示，植入三焦点人工晶体后，患者视远、视近的满意度接近100%；视中的满意度高达92%，8%表示可以接受。

三焦点人工晶体技术自引入中国市场以来，全国各地已有千余位白内障老视的患者接受了三焦点植入手术，术后视觉恢复了年轻态，完全脱离了眼镜，远中近均实现了清晰、舒适、持久的视觉体验。