《我在故宫修文物》“送”上大银幕 微鲸首度出品大电影口碑称赞

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 12月4日，微鲸出品、萧寒导演拍摄的《我在故宫修文物》大电影在上海超前点映，千余名90后排成长龙等候入场，气氛火热，盛况空前。导演萧寒与微鲸出品负责人亲临现场，与年轻观众共同分享电影创作细节与感悟。电影版《我在故宫修文物》崭新的故事线与悠扬的背景音乐起承转合，邀请观众与修复师一起进行了一场与“穿越时空”的交流，其中所传承的工匠精神，如一股溪水流淌，润物无声地感染了每位观众，为之动容。大电影落幕，所有年轻观众齐为影片鼓掌，为文物修复师鼓掌，为助力《我在故宫修文物》登上大银幕的出品方微鲸鼓掌。

出品《我在故宫修文物》大电影 微鲸点燃匠心精神

《我在故宫修文物》，本是2016年1月在央视首播的小成本纪录片，因真实展现珍贵文物的修复过程，记录“文物医生”和他们的“文物复活术”，迅速走红网络，尤其在90后年轻人中拥有极高人气，豆瓣评分高达9.4分，成为年度最具影响力的纪录片，其“择一事·终一生”的工匠精神，更是打动了无数人。电视纪录片口碑传播所引发的热烈反响，点燃了导演萧寒的心，也成为大电影版《我在故宫修文物》走上大银幕的重要驱动力。上海大电影点映现场，萧寒导演表示，其实他最早希望《故宫》以影版呈现，只是因种种因素限制最终先献上了电视版，纪录片需要平平静静讲故事，安安静静感受一个人的生命状态，电影院是观众和作品发生交集的最好场所，电视版《故宫》所引发的热烈反响坚定了他制作影版的想法，而微鲸等出品方的大力支持，成就了《故宫》走上大银幕的契机。

与电视版相较，采用剪辑指导廖青松、音乐监制姚谦等顶级创作团队的影版，是一个完全不同的创作。电影版拿掉电视版的旁白，靠镜头语言、同期声语言、画面衔接本身去讲故事，不同于电视版领着观众往前走，而是邀请观众和主创一起完成电影，让观众在电影院里领略文物修复巧夺天空、神乎其技的高超技艺背后，体会更深层次的“工匠精神”，给这些年复一年为保护故宫古建筑和文物藏品而默默付出的文物修复师点赞，向所有在这浮华社会如微鲸坚持本心、追求品质的“工匠”致敬。

很燃很爆力口碑走天下 微鲸出品引领年轻文化潮流

微鲸，为新一代生而不同，不断以“微鲸出品”推出年轻人喜爱的内容，引领年轻文化发展潮流，在内容选择方向上坚持很燃很爆力，不仅要燃爆受众肾上腺素还要激发内心，内容要求充满希望、活跃、年轻态，并要有爆发力，制作上秉持口碑走天下，坚持好故事好品质好制作，在“三好”前提下与有匠心的团队如《我在故宫修文物》主创合作，在为广大观众奉上一部部佳作的同时，也为自身长远发展打下良好基础。

《我在故宫修文物》燃爆年轻人，口碑传播创下奇迹，正与微鲸出品理念相契。微鲸慧眼独具，选择将纪录片搬上大荧幕，主打主流年轻市场，在开局之初就已走在潮流。12月这一2016最后的黄金电影市场，与微鲸出品《我在故宫修文物》同期上映的，还有乐视出品的《长城》、华谊兄弟的《罗曼蒂克消亡史》等，但萧寒导演和微鲸出品负责人均表示，此次《故宫》轻装上阵无压力。电影市场有如武林，每个门派各有特色，彼此之间不是你死我活，而是都有机会，衡量一个作品真正力量的，不是票房，而是口碑。与同档期上映大片相较，《我在故宫修文物》类型风格独树一帜，将有足够吸引力吸引目标受众，让喜欢微鲸，喜欢故宫的90后主流人群，走进这个独特的门派。

微鲸专注在内容领域投入资源、资本和人力，微鲸出品，秉持着《我在故宫修文物》所展现的匠心，不急躁，宁缺毋滥，坚持选好的内容进行孵化，不追求短期利益化，走精品路线，在很燃很爆力和口碑走天下的理念引领下，以大量有口碑的作品最终促成微鲸平台口碑，进行持续发展，以“微鲸出品”把控内容流行趋势，创新运营内容资源，丰富内容传播方式，服务广大新生代人群，逐渐成为年轻文化的风向标。

12月16日，影版《我在故宫修文物》将盛大上映。而作为电影出品方，秉持佳片大片未下线、微鲸电视已上线的微鲸，也将先人一步率先上映大电影，以高清大屏呈现精彩视听盛宴，服务广大年轻观众，敬请期待。

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