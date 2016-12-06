无限极两度荣获“中国杰出雇主”国际认证

上海2016年12月6日电 /美通社/ -- 2016年12月5日，李锦记健康产品集团成员无限极（中国）有限公司被杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）授予“中国杰出雇主2017”年度认证，认证晚宴在上海隆重举行。次日，无限极与员工在广州无限极广场共庆此次认证。这是继去年首次参与并获评后，无限极再次因优异的雇主表现获得该殊荣。

杰出雇主调研机构认为，无限极为员工提供了具有竞争力的雇佣环境和创新的管理实践，结合独特的企业文化及健康理念，让员工实现“健康、家庭、事业”的三平衡。此次，无限极从参评的250家中国本土及外资在华企业中脱颖而出，成为最终获得认可的69家企业之一。

李锦记健康产品集团高级副总裁杨国晋先生表示：“企业的可持续发展离不开高敬业度和满意度的员工。无限极在新的市场环境下，不断提供让员工持续成长和开心工作的环境。此次再度获奖不仅有助于增强无限极的雇主品牌形象，也是对无限极在帮助员工发展方面所做努力的专业认可。”

过去一年，无限极实施一系列人力资源管理机制，包括实行全球人才流动计划及完善驻外政策，通过人才合理流通，推动业务发展。值得一提的是，为激发员工潜能，无限极推出内部创意分享平台，鼓励员工提出创新点子。目前已有多个创意获得资金支持，并投入运营。

此外，无限极持续为员工创造“爽”的工作氛围。除了个性化的员工福利、弹性工作时间以及年度与员工家人互动的“家庭同乐日”外，无限极还请专人设计并推广无限极养生操，鼓励员工将健康生活习惯融入工作中；充满人文关怀的办公环境也在新的研发中心得到延续，近万平米的新研发中心除了前沿的精密仪器，还设有露天茶座、独具创意的会议室、陀螺椅、跑步机等，进一步提升员工的办公体验。

有了好的管理机制以及“爽”氛围，无限极还积极与权威第三方人力资源管理机构合作，定期对现有管理模式进行优化，从而保障企业为员工创造具有竞争力的雇员条件和发展机会。据最新的第三方满意度调查显示，无限极员工满意度达8.85分（满分10分），再创历史新高。

杰出雇主调研机构首席执行官 David Plink 先生表示：“今年的中国杰出雇主在数量上再创新高。然而相比数量上的提升，所有认证企业的调研总体得分也取得了相比往年更加优异的表现，这才是最令人欣喜之处。这表明被认证的杰出雇主并没有满足于当下的‘杰出’，而是不断在做出努力。”

总部位于荷兰的杰出雇主调研机构，是一家全球领先的人力资源领域的专业认证机构，致力在全球范围认证那些为其员工创造卓越雇员条件和发展机会的杰出雇主。杰出雇主认证（Top Employers Certification）目前覆盖100多个国家和地区，调研人群高达1600万人。调研结果受到独立审计，确保了认证的有效性。

李锦记健康产品集团：www.lkkhpg.com

杰出雇主调研机构：www.top-employers.com/