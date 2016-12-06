CAES第二届中国农业企业领袖年会在京召开

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 12月5日，由《农经》杂志社主办的第二届中国农业企业领袖年会在北京召开。本届大会主题聚焦“大农业创财富”，来自科技部、农业部的相关领导，以及中粮集团、伊利股份、中牧股份、大北农、华大农业、隆平高科、鲜易控股、清科集团等企业代表，共同讨论了农业企业转型与升级、农业资源整合与开发、农业投资布局与规划、农业财富的可持续增长等热点话题。年会同期独家发布了《2016年农业科技创新与产业投资研究报告》、《2016年中国大农业投资价值排行榜》，并隆重举行“中国农业最具投资价值企业颁奖典礼”。



第二届中国农业企业领袖年会现场



第二届中国农业企业领袖年会现场

中国农业企业领袖年会的举办，为农业行业提供了一个合作交流、共享互惠的高端平台。继首届年会成功举办后，第二届农业企业领袖年会再度围绕农业行业最重要、最受关注的话题，聚集来自业界的各类专家学者、企业家、投资机构等，进行有思想有价值的高端交流。



《农经》杂志社总编辑 陈秋衡

《农经》杂志社总编辑陈秋衡表示，中国的农业已经进入了整合加速期，伴随着供给侧改革不断深入，提升农业产业的整体价值，是未来中国农业做大做强的重要途径。农业龙头企业将成为产业整合的主体，农业企业家必将成为农业变革的核心力量，也将是未来创造农业财富的主导力量。

大北农集团董事长邵根伙在年会致辞中表示，当前在农业现代化、移动互联网、食品安全、全球化竞争的大背景下，我国农业迎来了空前的变革，机遇前所未有，挑战同样也前所未有。可以预见未来的5-10年，古老的传统农业将发生天翻地覆的变化，各领域将产生一批世界级的农业生产企业。邵根伙号召广大的农业企业家们，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，勇于担当，肩负使命，把企业的发展融入到国家的大发展之中，为提升我国农业竞争力、农民致富、中国农业梦的实现做出应有的贡献。

农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇作了主题演讲。他指出，随着经济社会的不断发展，尤其是农业科技的进步，农业的弱势产业的基本特征现在越来越被强势产业特征所替代。中国农业已经具备了强势产业的基本特征，主要表现在四个大方面：中国农业具有足够强大的总量特征、具有庞大的绝对总量需求，中国农业表现出极强的成长性，农业劳动生产效率呈快速增长之势，全社会对农业投资的热情不减；同时中国农业越来越受到投资行业的高度关注。因此，张红宇提出，农业企业家们应该明确发展目标，在农业产业链、价值链以及生态链上发挥独特的作用，打造与中国大国地位相匹配的强势农业产业。

作为中国乳业的代表，伊利集团在今年跃升世界乳业第八位、亚洲乳企第一，成为中国乳业的一张亮丽名片。伊利实业集团副总裁包智勇在年会上向与会代表分享了伊利集团在应对消费升级，推进乳业供给侧改革的先进经验。

华大农业集团董事长梅永红在演讲中表示，华大农业虽然是农业行业的新兵，但是并不希望只是作为一个后来者，华大愿与农业企业家们携手，突破现有思维与产业的局限，成为产业形态的颠覆者、创造者，以及中国农业新的结构构建者。华大农业未来将把基因育种、小米主粮化、精准营养以及未来农业方面作为主攻方向。

中信农业投资公司总经理毛长青从战略投资的角度分享了种业的资本战略。他表示，资本具有明显的两面性，一方面资本的注入可以给企业带来资金实力、先进的理念、社会资源等；另一方面资本的逐利性也会对企业带来很多的约束。所以，企业应该因地制宜地选择具有产业思维的资本。中信农业致力于“农业+资本”，以资本的手段推动中国农业科技的进步，推动中国农业产业的整合，助推中国龙头企业的成长。

“中国上市农业企业最具投资价值排行榜”由《农经》杂志携手中国农业大学MBA教育中心公益发布。榜单标系围绕大农业领域，由专业团队潜心研究7年，同时经过专业数据分析，得出当年上市农业企业投资价值的排名。中国农业大学MBA教育中心主任付文阁对榜单进行了深入分析和解读。温氏股份、贵州茅台、伊利股份、双汇发展、大北农、隆平高科、金达威、海天味业、金正大、承德露露位于榜单的前十名。

今年，《农经》杂志还携手清科集团独家发布《2016年农业科技创新与产业投资研究报告》，清科集团执行副总裁符星华就报告分析了中国农业行业投资现状及未来趋势。2013-2015年中国的创业投资和私募股权投资机构累计投资大农业相关项目数已经超过800个，仅2015年就接近500个，投资规模已经超过650亿元。截至目前，已经有超过280家机构是主要投资于农业和大农业的细分领域。未来，随着中国创业投资和私募股权投资的快速发展，大农业领域的投资预计在未来的3-5年将会以翻番的速度快速成长。通过研究分析可以看出，农业已经是并且未来将持续成为最受投资者关注的高成长性行业。

农业部农村经济研究中心主任宋洪远、中国农业大学经管学院教授白军飞分别就“机制创新与农业产业发展”、“农产品消费趋势对市场的影响”作了主题演讲。

中牧集团董事长胡启毅、众品食业股份有限公司副董事长刘朝阳、农信互联总裁薛素文、粮达网董事总经理杜峰和安信证券农林牧渔首席分析师吴立围绕农业企业互联网的思考与实践；世界银行全球农业发展实践局高级农业发展专家刘剑文、点筹网总裁黄金高、宜信普惠融资租赁部总经理毛芳竹、中新融创总经理马力和中信证劵农林牧渔首席分析师盛夏就金融如何助力农业产业发展进行了深入的交流和对话。