岭南东方酒店品牌再添新成员酒店

广州2016年12月6日电 /美通社/ -- 2016年12月6日上午，岭南酒店管理公司和威利集团在广州花园酒店正式签订合作协议，拉开威利岭南东方酒店合作项目的序幕。岭南酒店与威利集团双方的核心管理团队均出席了签约仪式并发表致辞。



广州威利岭南东方酒店签约仪式

威利岭南东方酒店位于广州番禺万博CBD中心区，紧邻长隆旅游度假区，拥有近百间欧式豪华设计风格的客房，融合东方经典服务元素，让客人享受优质旅居体验，酒店还配套了精品餐饮和会议设施。目前威利岭南东方酒店是岭南酒店旗下“岭南东方酒店”品牌的第7家店，也是广州番禺区的第一家东方品牌的高端酒店。



广州威利岭南东方酒店外观图

威利岭南东方酒店计划于2017年10月开业。签约仪式上，岭南控股总裁陈白羽女士从整体上介绍了岭南控股的产业布局和岭南酒店的发展战略，并表示此次合作，将以“传承东方文化，缔造品质生活，引领时尚旅居”为合作双方高度共识的品牌价值核心内涵，在日后运营管理中，充分发挥岭南控股“品牌价值+核心运营能力+大旅游产业链价值”优势，携手威利集团精心建设、打造威利岭南东方酒店。在合作双方的品牌优势、资源优势、人才优势和管理优势的基础上，持续推动产品和服务体验的创新，使威利岭南东方酒店成为番禺长隆野生动物园区域这一广州地区乃至华南地区最重要的标志性大型综合旅游景区周边的标杆酒店之一，为威利集团创造更多、更大的价值，为住客提供更丰富的酒店产品选择，更美好的酒店服务体验。

岭南酒店目前拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园连锁酒店”五大核心品牌，管理着包括本地的广州花园酒店、东方宾馆、岭南五号酒店、白云国际会议中心、流花宾馆、广州宾馆、爱群大酒店，以及异地的惠州富力岭南花园温泉度假山庄、佛山美的鹭湖岭南花园酒店、江西吉安庐陵东方宾馆、四会岭南东方酒店、韶关岭南东方温泉酒店、从化望谷岭南东方温泉度假酒店、增城岭南东方酒店等覆盖白金五星、精品设计、休闲度假、城央商务和经济连锁等全系列品牌的40多家酒店，管理资产逾130亿元，位居2015年“中国饭店集团60强”第36位。