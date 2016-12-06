九好打造高公信力采购和销售平台 推动后勤托管业发展

杭州2016年12月6日电 /美通社/ -- 近日，在九好集团举办的“盛世华章，一路同行”2016年度感恩大会上，其董事长郭丛军结合多年经验和对行业的理解，就后勤托管行业面临的机遇与挑战、集团未来发展方向和战略布局等方面表达了自己的观点。

郭丛军表示：“每一家企业，每一个组织，都需要后勤采购，随着‘双创’理念的贯彻以及社会分工的不断细化，后勤托管正迎来黄金时期，在这个时候，九好提出‘公信力’的打造，一则希望借此向外界传递九好对于‘打造极具公信力的采购和销售平台’的决心，二则希望九好这一举措能对整个后勤托管行业的发展产生积极影响。”

盛会当晚，九好集团还正式对外发布了总额达224亿元的采购需求，此举不但展示了其平台实力，也增强了全国各地的供应商、客户对整个行业的信心。

倡导公平、公正的交易，力求让消费回归本质

在重视信用的现代商业社会，平台被逐渐细分，需求愈加复杂，而在越来越注重信用价值的社会环境下，拥有公信力的平台才会受到市场和消费者的垂青。然而后勤托管领域始终存在不少亟待解决的问题，比如行业发展程度不高，市场占有率较低；行业整体技术水平、专业化水平较低；市场整体认知度较弱等，其中最突出的则是行业公信力的缺失。郭丛军把后勤托管行业的挑战总结为两方面，一方面是提供客户真正所需的产品，另一方面就是如何在后勤采购中杜绝腐败。

在谈及集团未来打造方向时，郭丛军表示：“这么多年在这个行业当中发展，我们感觉到整个行业的公信力的缺失，所以九好在打造极具公信力的平台。”九好集团把“公信力是平台企业生命力和灵魂”作为核心理念，力求让消费回归本质。

郭丛军介绍，在打造公信力的过程中，九好集团做了很多功课，比如在对供应商的选择上，把侧重点放在产品方面，要质量不要流量。九好集团倡导公平、公正的交易，严格的平台准入机制、全面真实的商家数据库、严厉的监管体系、优质的线下服务、完善的售后跟踪体系、严格的内部管控制度等成为其构建极具公信力的采购和销售平台的强力保证。

经过多年发展，九好集团已经在全国九大地区的20多个城市布局。郭丛军表示，在全国的布局为线下服务打下了坚实的基础，下一步九好集团将把交易放到线上，真正实现“线上交易，线下服务”，体现为交易负责的态度。

在平台制胜的时代，与合作伙伴共享市场蛋糕

在社会分工专业化和精细化的趋势下，后勤服务社会化是大型综合企事业单位的必然选择。综合国家统计局、中国物业管理协会、中国文化办公设备制造行业协会等机构的数据，目前中国后勤服务行业市场规模超过1.2万亿，预计到2020年，规模将接近1.9万亿。

市场规模强劲增长，预示后勤服务行业将进入黄金时代。正因瞄准了这样的前景和机遇，加之自身实力，九好集团才能成为后勤托管领域的缔造者。而其首创“后勤托管”平台服务模式，也致力于为客户提供更专业的服务，与合作伙伴分享更多市场机会。感恩大会上，集团副总裁过伟重磅发布九好平台后勤需求报告。2016年年初至今，九好平台尚有224亿元的采购需求，涉及餐饮、商务、物流、员工福利、办公、金融、综合服务、物业、信息化共九个板块，这些需求全部回馈给平台上的众多供应商。

在国内著名战略专家高建华看来，九好集团是典型的指数型组织，更具有竞争力。他指出，未来是一个平台制胜的时代，九好集团的后勤托管平台模式在提高供应商与客户的双边效益、降低双边成本、净化市场环境方面具有独特优势，同时，作为第三方平台，九好集团努力营造公平的交易环境，让后勤交易的过程更可控。