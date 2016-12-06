Slim Chickens与Alghanim Industries达成国际合作，拓展中东地区

科威特城2016年12月6日电 /美通社/ --

中东和北非地区的Slim Chickens餐厅将于2017年初开业

提供更好鸡肉的速食餐厅领导者Slim Chickens将通过与中东和北非地区最大的私营企业之一Alghanim Industries合作，首次将其新鲜鸡肉理念推广至美国以外地区。两家公司今天宣布已达成一项主特许经营协议。根据该协议，Alghanim Industries将在中东和北非地区推出Slim Chickens品牌和餐饮体验。

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Alghanim Indutries总部位于科威特科威特城，在40个中东和北非国家以及土耳其、印度和东南亚拥有和经营30多家企业。自100多年前成立以来，消费者导向型企业已成为公司发展的基础。如今，公司拥有300个品牌合作伙伴，包括通用汽车(General Motors)、福特(Ford)、玛氏公司(Mars)、惠尔浦(Whirlpool)、温迪国际快餐连锁集团(Wendy's)和美国运通(American Express)等诸多美国企业，并且该合作伙伴群体还在不断壮大。

Slim Chickens 2003年成立于阿肯色州费耶特维尔，专注于新鲜的高品质鸡肉，致力于在餐饮界提供改变生活的鸡肉快餐体验。这家美国南方品牌的10款特色美食不断赢得顾客和美食评论家的好评，包括搭配手工蘸酱的嫩汁和板烧鸡柳及鸡翅。

中东和北非地区的第一家Slim Chickens餐厅预计将于2017年3月在科威特开业。随后还将迅速在该地区开设多家品牌餐厅。

Alghanim Industries董事长Kutayba Alghanim表示：“我们致力于通过与这家全球最具先锋精神的价值导向型消费者企业合作，扩大我们的组合，我们期待将Slim Chickens理念带到中东地区。Alghanim Industrie通过与具有巨大发展潜力的成功企业达成合作，满足该地区不断扩大的消费者群体的需求，并且已在这方面已取得优秀的成绩。”

Alghanim Industries首席执行官Omar Alghanim称：“通过我们过去几年的合作，我们已对中东和北非地区消费者的饮食期望有了深刻的了解。Slim Chickens是美国发展最快的品牌之一，我们相信，他们同样也会在中东地区大获成功。Alghanim Industries和Slim Chickens有着同样的重要价值观：两家企业都有强大的社区关系，不断追求高品质和超越客户预期。能够帮助Slim Chickens品牌扩大国际业务，在美国市场以外的中东地区开设首家品牌餐厅，这让我们感到无比高兴。”

Slim Chickens首席执行官Tom Gordon在谈及两家企业的共同价值观和创举时表示：“Alghanim Industries一直秉持提供高水准客户服务和一流产品的传统，与其合作为我们的品牌提供了独一无二的机遇。过去几个月以来，我们对这家企业及其员工，以及两家企业的共同价值观有了一定的了解，并且与其建立了最紧密的合作关系。”

Tom Gordon补充说：“我们真的非常高兴也非常荣幸能够与Alghanim Industries合作，我们期待与他们的整个团队合作，为中东地区带来我们手工制作的新鲜美食，以及具有南方特色的款待和服务。Slim Chickens专注于良心美食、社交用餐和对当地社区的承诺。通过此次合作，我们将能够以新的扩张能力扩大这一愿景，并服务中东和北非地区的重要顾客。”

自2013年与总部位于英国的全球第二大咖啡连锁店Costa Coffee达成特许经营协议以来，Alghanim Industries一直在积极拓展其食品饮料组合。2015年，Alghanim Industries获得美国温迪的特许经营权，在中东和北非地区开设温迪快餐厅。根据双方达成的协议，Alghanim Industries可在阿联酋所有地区开设温迪快餐厅，并能够在2016年和2017年分别将该快餐业务进一步拓展至科威特和沙特阿拉伯。Slim Chickens是Alghanim Industries迅速扩大的食品饮料合作伙伴组合中的最新成员。更多信息，请登录： www.alghanim.com。

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