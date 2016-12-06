奥希替尼治疗EGFR T790M突变阳性非小细胞肺癌临床试验数据发布

AURA3是首个对比奥希替尼与含铂双药化疗方案的随机III期临床试验

较化疗奥希替尼降低了70%的疾病进展风险，无疾病进展生存期（PFS）延长近6个月

在预设的探索性亚组分析中显示，脑转移患者与全组人群获益相似

北京2016年12月6日电 /美通社/ -- 今日，阿斯利康公司公布了奥希替尼三期临床试验AURA3的数据。数据进一步支持奥希替尼有可能成为表皮生长因子受体（EGFR）T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者新的标准二线治疗方案。

AURA3是奥希替尼首个随机的三期临床试验，数据显示，相比于标准含铂双药化疗，奥希替尼作为二线治疗可使患者无进展生存期提升达5.7个月（风险比[HR]为0.3）。该结果在维也纳举行的国际肺癌研究协会主办的第17届世界肺癌大会（WCLC 2016）正式公布，并同时于《新英格兰医学杂志》在线发表。

阿斯利康全球药物研发部执行副总裁及首席医疗官 Sean Bohen 表示：“此项验证性III期临床试验显示，在 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗后病情进展的患者中，奥希替尼将有望取代化疗，成为标准治疗。脑转移作为肺癌高发的转移部位，目前临床预后较差。而奥希替尼在肺癌脑转移灶中展现的效果，非常令人鼓舞。”

AURA3的数据显示，与含铂双药化疗方案相比，接受奥希替尼治疗的患者能显著提高无疾病进展生存期（10.1个月vs 4.4个月，风险比[HR]为0.30；95%置信区间（CI）：23%至41%；p<0.001）。在开始接受治疗前存在脑转移的34%的患者中，与含铂双药化疗组相比，接受奥希替尼治疗的脑转移患者无疾病进展生存期亦获得显著提高（8.5个月vs 4.2个月，风险比[HR]为0.32；95% CI：21%至49%）。

来自美国休斯敦德克萨斯大学MD安德森癌症中心的 Vassiliki A Papadimitrakopoulou 博士表示，“AURA3的研究结果不仅具有统计学意义，更具有重要的临床意义，它第一次证实了以奥希替尼为代表的靶向药在无疾病进展生存期方面，优于培美曲塞联合铂类化疗。这一成果突显了我们在肺癌靶向治疗领域取得的重要进展，很高兴能将这个令人振奋的消息带给患者。”

香港中文大学医学院莫树锦教授介绍：“奥希替尼相比培美曲塞联合铂类化疗在无疾病进展生存期和缓解率方面的优势，标志着对于EGFR-TKI治疗后耐药的患者，我们或许正在迎来新的治疗标准。随着AURA3试验数据的发布，临床医师应该对患者进行T790M突变的基因检测以确保最有可能获益的患者可以接受奥希替尼的治疗。”

在AURA3试验中，奥希替尼的安全性数据与既往临床试验保持一致。接受奥希替尼治疗的患者中，6%的患者（16例）报告了3级及以上药物相关不良反应（AEs），而接受含铂双药化疗的患者中，发生3级及以上不良反应的患者高达到34%（46例）。奥希替尼治疗组的患者中，最常见的药物相关不良反应为腹泻（全级别发生率为28%；3级及以上发生率小于1%）。而化疗组中，最常见的不良反应为恶心（全级别为47%；3级及以上为3%）、食欲减退（全级别为32%；3级及以上不良反应发生率为3%）。

AURA 3的数据与此前两项II期临床试验 -- AURA2和AURA拓展研究亦保持一致。且组织检测和血液检测EGFR T790M耐药突变的结果同样与此前试验结果一致。在AURA3试验中，近半数肿瘤组织检测为T790M突变的患者，在血浆检测中也显示T790M突变。数据显示，无论由组织检测或血浆ctDNA检测为T790M突变阳性的患者，接受奥希替尼治疗的临床获益均优于含铂双药化疗。因此对于血浆检测T790M突变阴性患者，若条件允许，建议再次进行组织检测。

2015年11月，奥希替尼已通过美国FDA的加速批准，获准用于经过FDA批准试剂盒检测，经EGFR-TKI治疗后，病情发生进展的转移性EGFR T790M突变阳性的非小细胞肺癌患者。2016年2月，欧洲药品管理局（EMA）对奥希替尼授予有条件上市许可，用于所有局部晚期或转移性EGFR T790M突变阳性的非小细胞肺癌成年患者，无论该患者是否曾经使用过EGFR-TKI治疗。

此外，2016年6月，奥希替尼在日本获批，用于经EGFR-TKI治疗后耐药的EGFR T790M突变阳性、无法手术或复发性非小细胞肺癌患者。在中国，近半数的肺癌患者被认为存在EGFR突变，目前，奥希替尼已被中国国家食品药品监督管理总局列入加速审批审评名单。