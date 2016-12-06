到2017年初G2A Pay将包含200种本地支付方式

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- 来自全球数码游戏商城 G2A.COM 的网上付款系统 G2A Pay 宣布服务升级，计划在2017年初之前将覆盖全球200多种支付方式，升级将包括：分析工具、移动应用和一键付款等功能。

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该支付网关目前不仅能让企业将全球150多种本地支付方式集于一体（包括信用卡、贝宝 (PayPal)、Boleto和Qiwi），还将把 Mister Cash、Bank Winter 和微信支付等更多支付提供商纳入其生态系统。

这次拓展将使 G2A Pay 得以扩大其在亚洲、独联体地区、南美等本地市场的影响，并让卖方平台能够接触到全球更多的用户。

更多的功能将包括面向卖家的支付选项的增加，其中包括预付卡和更广泛的当地货币。在全球范围内进一步加强移动应用和一键付款（不仅限于贝宝账户和信用卡）也将是此次扩张的一部分。

G2A Pay 还将继续发展其报告和分析工具，这将让客户能够精细调整其全球战略，从而最大化商业潜力。此外，G2A 还将不断提供高交易安全标准，来确保买家和卖家都能放心交易。

G2A Pay 于2015年1月推出，是一款覆盖众多常用虚拟和实物设备的结算解决方案。它为客户提供经过优化的结算体验，让客户能够用自己喜欢的支付方式进行交易，从而增加收益。G2A Pay 可保护退款，防止欺诈，且适用于手机、电脑和平板电脑等设备。它还与 G2A.COM 的高级会员服务 G2A 保护盾 完全融合。

G2A.COM 是全球增长最快的数码游戏购买和销售的商城，目前用户已超过1200万，並且提供的數字產品已達50,000多种。

详情请联系 pr@g2a.com。