远东发展荣膺“《投资者关系杂志》大中华区奖项评选”三项大奖

香港2016年12月6日电 /美通社/ -- 远东发展有限公司（“远东发展”或“集团”；股份代号：35）欣然宣布公司在《投资者关系杂志》（IR Magazine）举办之“2016年度大中华区奖项评选”中荣获八项大奖提名并荣膺三项大奖，包括“大中华区整体最佳投资者关系（中小型市值企业）”奖及“大中华区房地产行业最佳投资者关系”奖。远东发展投资者关系及企业融资总监赵慧女士亦获得“大中华区最佳投资者关系官（中小型市值企业）”嘉许。评选结果已于12月6日假香港港丽酒店举行之颁奖典礼上公布。远东发展董事总经理孔祥达先生与远东发展投资者关系及企业融资总监赵慧女士代表公司接受具标志性的奖项。这些奖项明确地显示出集团对投资者的可靠度与责任感以及投资界对集团的认可。

是年，远东发展分别在三个奖项类别中获得最高荣誉奖：

“大中华区整体最佳投资者关系（中小型市值企业）”

“大中华区房地产行业最佳投资者关系”

“大中华区最佳投资者关系官（中小型市值企业）”- 远东发展投资者关系及企业融资总监赵慧女士

远东同时获得另五个奖项之提名：

“大中华区最佳科技应用至尊大奖”前七名

“大中华区最佳企业管治至尊大奖”前七名

“大中华区投资者关系最佳进步奖”前五名

“大中华区最佳可持续发展奖”前六名

“大中华区最佳投资者关系之高级管理层”前六名 - 远东发展行政总裁邱达昌先生

在过去的二十多年里，《投资者关系杂志》在世界各地在投资者关系方面有卓越表现的企业颁发荣誉，以表彰它们在投资者关系领域的表率作用。为此，200多名投资者和分析师参与了今年的投资者认知调查，并在每个指定类别中选出六家公司作为领导者。任何上市公司都有资格被考虑，由网络调查和一对一与投资领域经验丰富之专业人士的电话访谈相组合的形式，通过深入研究来确定提名企业。

远东发展董事总经理孔祥达先生表示：“我们非常高兴能荣获‘2016年度《投资者关系杂志》大中华区奖项评选’中三个极具声望的奖项。谨代表集团向投资界长久以来的认可和支持致以最诚挚的感谢。同时我也祝贺我们的投资者关系及企业融资总监赵慧女士，继在去年荣获‘大中华区最佳投资者关系官（中小型市值企业）’前四名之后，今年又蝉联了这一奖项，并获得这个奖项的最高荣誉奖。这些奖项有力地证明我们在企业管治、投资者关系、讯息披露、传播和透明度方面付出的努力得到全球投资者的认同。在获得这些奖项之后，我们将继续在投资者关系工作和企业管治中坚持一流的水准，同时最大限度地对投资界和广大公众负责。”

远东发展投资者关系及企业融资总监赵慧女士表示：“在八个组别中获得《投资者关系杂志》颁授的这些奖项对远东发展来说是一个极大的殊荣，这验证了我们在大中华地区的领先表现。我也非常荣幸获得‘大中华区最佳投资者关系官（中小型市值企业）’的个人奖项。我必须说，毫无疑问，董事会和高级管理层的支持对我和集团的成功至关重要。”

关于远东发展有限公司

1972年，远东发展有限公司在香港联合交易所有限公司上市（香港联交所股票编号：35）。集团主要业务包括物业发展及投资、酒店营运及管理及停车场及设施管理业务。集团采取多元化区域策略和“华人足迹”的战略，业务遍布香港、中国内地、澳洲、马来西亚、新加坡、英国及纽西兰。

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