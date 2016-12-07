利奥纳多-达-芬奇创作的珍贵雕塑在米兰展出

黛琳斯泰利恩宫殿酒店公开展出利奥纳多创作的唯一雕像

米兰和拉斯维加斯2016年12月7日电 /美通社/ -- 现今仅存的唯一出自利奥纳多-达-芬奇(Leonardo da Vinci)之手的雕像于11月24日起在米兰黛琳斯泰利恩宫殿酒店(Palazzo delle Stelline)内的法国文化中心(Institut Francais)公开展出，黛琳斯泰利恩宫殿酒店毗邻利奥纳多《最后的晚餐》(The Last Supper)的收藏场馆 Santa Maria delle Grazie（恩宠圣母教堂）。

著名利奥纳多专家与作家埃内斯托-索拉里(Ernesto Solari)教授进行了展会宣传，他说：“多亏《马与骑手》(Horse and Rider)雕像，总督查理-安波瑟(Charles d'Amboise)五百多年来得以首次回到米兰。”大多数专家都认同利奥纳多于1508年创作的这个雕像是为其密友与资助人安波瑟打造的更大、永不完整的丰碑典范。

该艺术品的拥有者内华达州拉斯维加斯的詹姆斯-佩蒂(James Petty)和罗德-马利(Rod Maly)出席了开幕仪式。佩蒂先生表示：“此次展览是该原创青铜雕像以及原模（使该创作成为可能）的第三次公开展出。”马利先生补充说：“这件优秀作品非常适合与米兰市民分享，利奥纳多在米兰创作了《马与骑手》，并持续证明了他作为发明家、科学家和艺术家的天分。”