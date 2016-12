乔纳森-豪斯曼将担任全球战略关系部董事总经理兼负责人

他将领导这个新成立的安大略省教师退休基金会部门

组建专门致力于基础的长期关系的全新团队

多伦多2016年12月7日电 /美通社/ -- 安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension Plan)首席投资官比亚内-格雷文-拉尔森(Bjarne Graven Larsen)今天宣布,乔纳森-豪斯曼(Jonathan Hausman)获得晋升并将领导全新的全球战略关系部(负责在全球范围内开发与建立互利互惠的投资关系)。对于乔纳森-豪斯曼担任全球战略关系部董事总经理兼负责人的任命将于2017年1月1日生效。

格雷文-拉尔森先生表示:“长期建立的密切关系是安大略省教师退休基金会投资理念的基础。我们与合作伙伴共同确定互利互惠的发展机遇,相互介绍全新人士、团队和资产。乔纳森及其团队与安大略省教师退休基金会非常符合,能够在我们的各类资产方面开展工作并在全球范围内为我们所有地区的团队提供支持,从而加强现有关系并建立全新关系。”格雷文-拉尔森先生称,由乔纳森-豪斯曼领导的这个全新团队将会整合安大略省教师退休基金会与其拉美地区合作伙伴网络的相关工作。

豪斯曼先生于2004年加入安大略省教师退休基金会。他将离开安大略省教师退休基金会资本市场部而担任全新职务,而他在原先部门负责该基金会的全球对冲基金投资组合,以及其内部的全球系统化宏观交易策略。在加入安大略省教师退休基金会之前,豪斯曼先生担任过高盛(Goldman Sachs)执行总监,在其伦敦、纽约和香港办事处管理主权风险战略并为政府客户提供有关其外部融资与国际信用评级方面的建议。

格雷文-拉尔森先生则表示:“乔纳森在建立我们的全球合作伙伴网络方面发挥了重要作用。他领导我们的投资代表团进入新市场,并且数年来负责投资部的新兴市场委员会。对于我们所投资的各个地区的特色和如何在投资所在地最好地整合我们的工作,他深谙其中之道。”

乔纳森拥有麦吉尔大学(McGill University)学士学位(荣誉),伦敦经济学院(London School of Economics)硕士学位(经济学),以及哥伦比亚大学国际与公共事务学院(School of International and Public Affairs at Columbia University)公共管理硕士(MPA)学位。他还获得了Institute of Corporate Directors(公司董事协会)的专业董事认证(ICD.D),并且担任过多伦多大学蒙克全球事务学院(University of Toronto's Munk School of Global Affairs)咨询委员会和 Canadian Council for the Americas 的主席。