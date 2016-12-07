双12抠动“新零售”发令枪 来伊份全渠道领跑

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 2200多家门店盛装以待，B2C电商及移动APP同步发力，面对“新零售”时代第一个双12购物狂欢节的到来，来伊份再次以全渠道的方式全线出击。作为连续两年荣获双12休闲食品类支付宝交易笔数、销售总额的“双冠王”，这次来伊份将带给消费者更大的惊喜。

全渠道出击 1.2亿红包惊喜

如果说双11是线上品牌的盛宴，那么双12则是线下品牌的狂欢。今年双12活动开展时间从双12当天变为12月10日至12月12日三天，预计超过100万家商家参加支付宝5折活动，覆盖线下消费场景包含餐饮、商超、便利店、美容美发等。较之餐饮、商超需要消费者专程前往，位于家门口的便利店、食品专卖店坐享近水楼台的便利，成为历年来双12消费截流的大户。



2015年来伊份双十一盛况

来伊份遍布上海、江苏、北京、浙江、山东等10多个省市的2200多家门店以社区店为主，主要服务于周边的社区居民，在历年的双12活动中优势尽显。今年双12，消费者在来伊份门店消费除了享受支付宝最高5折优惠之外，来伊份还特意准备了高达1.2亿的红包惊喜，以便于消费者在“双旦”、春节旺季到来之际，能够以更优惠的价格购买来伊份美食，此举更是给本已火爆的双12再加一阵旺火。

除此之外，来伊份电商平台和移动APP也将同步出击，以深受消费者青睐的小核桃仁、鸭肫等畅销产品为主推，结合单品团、品牌团、淘抢购、限时秒杀等活动，让习惯于网购的消费者足不出户即可畅购心仪的来伊份食品。

先进信息化支撑 来伊份领跑新零售

如果说实体店时代最贵的是地段，电商时代最贵的是流量，当前线上线下融合的新零售时代，最贵的就是链接，而链接是通过企业先进的信息化系统实现的。

来伊份将信息化作为公司发展战略的重要支撑。来伊份从2003年即开始信息化建设，2006年即携手IBM、SAP、思科等全球顶级IT企业，投资数亿元打造来伊份专属的信息系统，早早确立了来伊份在休闲食品乃至快消产业的信息化先进性。

双12跟双11一样，均属于大流量短期爆发的时刻，信息系统的先进性和强壮度将直面冲击。为了迎战今年双12，来伊份早已将其门店信息系统与支付宝系统全面打通、无缝对接，并对自身信息系统提前进行优化升级，以确保消费者支付的便利与快捷。



来伊份郁瑞芬总裁受邀参加上海交大演讲

这些努力将让今年的双12更加值得消费者的期待。2015年双12时，大多数商家支付宝平均支付时间为15秒，来伊份的支付时间只有2、3秒，单笔消费的平均结算时间只有2.5分钟，大大缩短了顾客排队的时间，也提升了顾客良好的购物体验。

今年双11，来伊份董事长施永雷在直播平台与两位女网红互动、给网友发红包，并精心制作酸奶慰问公司员工，引发10多万粉丝的高度赞赏。今年双12期间，来伊份总裁郁瑞芬频频受邀出席上海交大、复旦等高校的论坛、发表演讲，并将出席支付宝晚会，将会给消费者带来更大的惊喜。