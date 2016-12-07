2016中国数字营销峰会，时趣给我们带来哪些惊喜？

北京2016年12月7日电 /美通社/ -- 2016年12月6日，时趣受邀参加由中国 CMO 俱乐部携手 Forrester 举办的2016中国数字营销峰会。会议期间，时趣首席营销官顾维维以“数字化冲击下的社交传播”为主题，进行演讲，与来自七匹狼、赛诺贝斯、Forrester 等知名企业数字营销专家、分析师、企业高管一起，分享了时趣对于数字营销的独家见解和精彩案例。

在本次营销峰会上，备受瞩目的中国 CMO 俱乐部-Forrester2016年度数字营销榜单正式揭晓，时趣案例“Max Factor Social CRM”和“联合利华饮食策划数字化转型”，分别摘得 B2C 忠诚度大奖和 B2B 转化优秀奖。

此次峰会旨在为参会的企业和嘉宾带来最新的数字营销观点和发展趋势，让更多中国企业关注品牌数字化发展的重要性，为他们搭建一个优质的沟通和交流平台，更加全面了解中国品牌在数字化营销的变革中遇到的挑战和机遇。



时趣首席营销官顾维维

时趣首席营销官顾维维表示：“移动营销在数字营销市场中占比越来越高，数字化营销向移动端加速迁移的效应十分明显，品牌需要通过技术重塑营销策略，构建品牌与消费者互动的连接关系，挖掘企业新的商业价值。时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，在移动社交领域做了一些尝试，希望通过今天的演讲和大家一起分享，期望凭借我们的能力和众多合作伙伴一起合作，更好的推动中国移动社交营销的发展。”

数字化冲击下的变革

媒体行业正在进行着无法想象的变革，数字化带来的新技术将重新塑造人与媒体、人与资讯的关系，构建新的组织形式和媒体生态。媒体渠道的分散下沉，移动媒体的兴起，资讯内容的变动等等。

在数字时代中，中国用户行为和需求发生了很大变化，具体表现如下：

表现形式的 可视化

内容策划的 娱乐化

影响渠道的 分散化

互动扩散的 高频化

时趣首席营销官顾维维表示：“在这样的背景下，中国用户对于移动广告、社交广告的接受程度更高，更容易发生购买行为；而且中国用户对于社交网络的依赖程度更高，这对品牌主而言会有较大的商业变现机会。”

数据智能：商业效率加速器

在制造的时代，产品和销售是企业的核心。所以，企业的价值是单品价值x整体销售的数量，在大型制造业发展的历史，是中国整体企业信息化建设的历史。

在互联的时代，是以消费者为中心的互联时代，消费者的生命周期长短以及他们的需求、他们对企业的热爱进而推荐，成为了企业的核心；所以出现了 BAT，以用户为核心的互联网企业，而企业价值也就有了新的估算模式，就是：用户价值x用户数量，这时候提升商业效率的核心就变成了：用户的数据，匹配上用户智能算法，最终形成了最大化的用户终生价值。

同时，社交已经成为企业智能营销的入口。它让传统以产品为核心的商业模式；进化到以消费者社群为核心的，“品牌-销售-服务-社群”4位一体的新商业模式。比如今年最火的网红，4年前万众赞叹的小米，都是这个模式的代表。

时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，致力于帮助企业构建以用户为中心的智慧营销生态，实现智慧商业转型。正因如此，“Max Factor Social CRM”和“联合利华饮食策划数字化转型”两个案例才能摘得 B2C 忠诚度大奖和 B2B 转化优秀奖。

Max Factor SCRM 忠诚度计划

2015年，MaxFactor 品牌在线下专柜渠道首次出现了新会员招募人数的下降，且新会员复购率大大落后于彩妆行业平均水平。2016年，MaxFactor 的整体商业目标主要有两点：一是提升专柜新会员招募，二是提高用户的忠诚度，促进复购，关键指标为新会员的二次回柜率。



Max Factor活动内容

对此，时趣为 Max Factor 提供了从会员体系咨询、CRM 平台建设、数据驱动，以及 CRM campaign 等全面的服务。重新设计的会员体系既能够扩大用户基数，又可以激励会员在用户生命周期中的复购，挖掘用户全生命周期价值。基于用户关键时刻、以及实时个性化的沟通，则在有限的经费下，通过更加精准的沟通，有效地提升了用户的忠诚度。同时，通过微信端的有价值的会员服务，提升了线上的活跃度，并实现了线上 - 线下联动的效果，最终促进专柜复购率的提升。

联合利华饮食策划数字化转型

联合利华饮食希望，2016年以内容为核心的用户忠诚度提升；同时基于数据目标：要实现内容的个性化，为以后打好带动销售的基础，并且能够形成厨师的垂直社区，提升厨师间的互动，并进一步带动销售转化。



联合利华餐饮案例

对此，时趣为联合利华餐饮建立全渠道数据驱动运营的整体机制，结合行为 trigger 和画像，实现个性化、定向、实时沟通；整合多种数据机制，在多渠道实现多内容的个性化推荐，共同驱动 SCRM 的目标实现。同时，建立全渠道数据驱动运营的解决方案：贯穿用户全生命周期的数据收集、分析和利用，形成数据吸引、留存良性循环，最终取得优异的成绩。