Gordian Surgical完成225万美元筹资,TroClose1200[TM]获FDA批准

该公司将在美国和欧洲开始商业活动

贝朗医疗(B. Braun Melsungen AG,简称“贝朗”)、The Trendlines Group Ltd. (SGX: 42T, OTCQX: TRNLY)(简称“Trendlines”)和Gordian Surgical Ltd.(简称“Gordian”)联合公布了贝朗在Gordian最近一轮225万美元融资中的主导地位。Gordian Surgical是The Trendlines Group旗下医学组合公司。

德国医疗设备公司贝朗医疗在这轮融资中投资了100万欧元,处于主导地位,余下的投资则来自当前股东以及三支风险投资基金,其中两支是中国基金。此轮融资筹得的资金将用于在美国和欧洲市场开始营销与分销。

同时,通过此轮成功融资,Gordian宣布其TroClose1200[TM]获得FDA(美国食品药品管理局)监管批准。TroClose1200[TM]是一款具有综合关闭机制的创新套管针,能够在腹腔镜手术期间对腹壁切口进行缝合。在获得FDA审批之前,Gordian于2016年9月6日宣布获得了CE认证。

Gordian Surgical开发了TroClose1200,为外科医生提供“合二为一”的作用机制:TroClose1200作为套管针,在手术期间可借此将手术器具插入腹部并缝合内部切口。手术缝线在手术开始时就被插入组织,并且在整个手术过程中被固定住,从而确保在移开TroClose1200之后,能实现轻松且快速的切口缝合。

在获得FDA批准的同一周,Gordian在法兰克福参加了German Association for the Study of Obesity (DAG) e.V.(德国肥胖症研究协会)的第32届年度会议,在那里,附近医院Sana-Klinikum Offenbach a.M.(美茵河畔奥芬巴赫SANA医院)的Clinic for Surgery of Obesity and Metabolic Surgery(肥胖和代谢外科手术诊所)使用Gordian的TroClose1200进行了一次腹腔镜手术。此次手术为齐聚会议会堂的全球外科医生进行了实时直播。

Gordian于2016年开始了人体试验,以证明TroClose1200的安全性与有效性,迄今已在临床阶段完成了所有50例腹腔镜手术。此外,该公司还在欧洲进行了首批七例手术(定义为上市后监测),包括在法国斯特拉斯堡声望颇高的IRCAD(消化系统癌症研究所)以及德国现场直播外科手术期间进行的手术。

法国斯特拉斯堡大学医院 (University Hospital of Strasbourg) 肥胖与代谢病外科部负责人、IRCAD研究所科学联合总监米歇尔-维克斯 (Michel Vix) 教授表示:“Gordian的TroClose是一个超高效系统,易于使用,对于年轻外科医生而言特别有用,因为学习曲线很短。与市面上的其它黄金标准缝合设备相比,TroClose拥有显著优势。这款产品一定能在市场上占据一席之地。”

贝朗管理委员会成员、蛇牌 (Aesculap)(贝朗旗下子公司)首席执行官汉斯-彼得-内布尔(Hanns-Peter Knaebel)博士、教授说:“由我们牵头进行此次Trendlines旗下组合公司Gordian Surgical投资的决定是基于TroClose1200的独特设计以及我们在全球腹腔镜市场看到的缝合/套管针综合设备的巨大潜力做出的。据我们预计,TroClose1200将能够为外科医生节约时间,并减少患者的麻醉时间。在获得CE认证后如此短的时间内获得的FDA批准让我们对Gordian Surgical的管理更加充满信心。”

Gordian Surgical首席执行官Zvi Pe'er说:“获得FDA批准是Gordian战略路线图的一个重要里程碑。最近由贝朗主导的这轮投资将使我们能够快速在美国、欧洲等市场推广我们的设备。最近举办的MEDICA 2016(2016年德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会)证明大家对TroClose有着浓厚的兴趣。”

贝朗简介

贝朗在64个国家雇有超过56,000名员工,是世界领先的医疗设备和制药产品与服务制造商之一。通过建设性对话,贝朗开发不断发展与进步的高质量产品系统与服务,从而改善全世界人民的健康状况。2015年,该集团创下约61.3亿欧元的销售额。

The Trendlines Group Ltd.简介

Trendlines是一家创新商业化公司,致力于发明、发现、投资和孵化创新型医学与农业技术,完成改善人类状况的使命。作为亲身实践操作的投资商,Trendlines参与旗下组合公司的方方面面,从技术开发到业务创建。Trendlines的股票在新加坡证券交易所(Singapore Stock Exchange) (SGX: 42T)交易;在美国作为美国存托凭证(American Depositary Receipt,简称“ADR”)在OTCQX (OTCQX: TRNLY)交易。

