征战未来 | NTF2016电子竞技嘉年华 引爆圣诞

中国苏州2016年12月7日电 /美通社/ -- 作为中国苏州的城市电竞娱乐盛会， 一年一度的NTF电子竞技嘉年华在2016年圣诞节前再次重返苏州国际博览中心。这次的焦点将是百名中国职业女选手参战的NTF英雄联盟女神锦标赛总决赛。



NTF2016电子竞技嘉年华



百名电竞女神齐聚苏州

NTF是由中国笔记本电脑高端品牌“未来人类”在2014年首创的独立电竞赛事品牌，旨在打造“中国电竞的F1平台”。近年来通过与中国邮政的合作，成为传播电竞文化，加快苏州电竞产业培育，优化科技、互联网、文化娱乐产业的联合发展的一张靓丽城市名片。

本届嘉年华定于2016年12月16日-18日在苏州国际博览中心D3馆举办，在近万平米的独立展馆内,围绕“征战未来”的主题，通过以下四大模块吸引行业专家、电竞粉丝与社会群众参与到数码、游戏、文创和文体娱乐的周末电竞盛会中。

一、 NTF 英雄联盟女神锦标赛总决赛；英雄联盟江苏省城市冠军联赛男子赛

二、 金鸡湖电子竞技高峰论坛

三、 电竞人才集市、iG电竞俱乐部青训营招募

四、 Cosplay超级盛典、电竞嘉年华演艺

16支中国顶尖女子职业战队(DR 、OMGirls、 WYG 、SAINT Girls、 NMK、 ABG、 KA、 LGD Girls、 LLG、 MK、 NG、 VGirls 、NTG 、TF、 LMG、 NY Girls) 的百名选手将争夺中国最强女子英雄联盟的冠军奖杯和60万元赛事总奖金；8支英雄联盟男子战队将在12月18日角逐江苏省城市冠军联赛。明星俱乐部iG战队和香港LOL大学生联赛的冠军队“Ive仔世界第一”等也将到场与粉丝见面互动。

首届金鸡湖电子竞技高峰论坛将在文博诺富特酒店主题讨论中国电竞泛娱乐的发展与机遇等话题。

活动期间将有上百动漫爱好者参加Cosplay 超级盛典；多名神秘娱乐明星到场观战；几十名当红主播和网红，包括虎牙星秀第一舞者雪飘、熊猫第一健身主播宋林、前iGirls女队赵露以及全民星光学院的学员们将进行三天全场互动直播。

在首届苏州电竞人才集市上，iG电竞俱乐部会进行青训营招募，30多家企业提供了包括电竞、动漫、电商与文创的上百个职位。多家社会体育企业提供了丰富多样的电竞互动娱乐与社会体育活动展示或体验，包括水友赛、真人CS、旱地冰球、卡丁车等。

未来人类、中国邮政、Intel、苏宁易购、百脑汇、和声影视等品牌将提供最新最强的电竞、数码、文创产品和影视专业的展示。苏州邮政将首发张艺谋12月16日上映新片《长城》的官方主题邮品邮票和电影票系列；来自台湾的美妆品牌安拉娅将首次推出概念“电竞面膜”；苏州泰华商城也首次与电竞联合，进行21周年店庆和圣诞迎新活动。

本次盛会获得了腾讯游戏的合作支持，并由熊猫、斗鱼、全民、虎牙等几大直播频道同步直播。“未来人类”已在京东推出了NTF嘉年华期间购机送千元好礼的活动；主办方设计了“NTF电竞嘉年华福袋” -- 随购买的门票送出价值几百元的福袋礼品，提前引爆圣诞抢购！

未来人类笔记本电脑、迪锐克斯电竞战椅与罗技等提供了全部比赛装备。

赛事组织（排名不分先后）：

主办方： NTF 组委会

承办方： 未来人类、中国邮政、魔鬼鱼文化传播

合作支持：腾讯游戏

赛事指导：江苏省电竞协会、苏州市电竞协会

支持单位：

苏州工业园区文化事业局

共青团苏州工业园区工作委员会

苏州工业园区科技局、苏州工业园区科技招商中心

合作伙伴：英特尔、京东、苏宁、百脑汇、罗技、迪锐克斯、亚太青少年电竞联盟、和声影视、新光天地、苏州泰华商城、圆才、卓鹰人才网、腾讯众创空间（苏州）、苏州工业园区动漫协会、苏州工业园区服务外包协会、苏州工业园区电商协会、苏州工业园区社会体育指导员协会。

活动官方网站： www.terransforce.com

购票链接：http://www.terransforce.com/?product_show/NTF.html