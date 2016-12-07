洲际酒店集团连续五年蝉联“中国杰出雇主”称号

倡导以人为本的“尽炫自我”企业文化受认可

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 日前，杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）“2017中国杰出雇主”榜单在上海揭晓，全球领先的国际酒店集团 -- 洲际酒店集团因其在人才培养、员工关爱、企业文化等方面的卓越成绩，连续第五年获评“中国杰出雇主”称号。

作为全球人力资源领域最有影响力和号召力的年度评选之一，杰出雇主认证由国际知名调研机构 Top Employers Institute 于1991年在荷兰创立，如今在全球五大洲的100多个国家同步开展，其认证流程和结果接受第三方的严格审计，确保经其认证的雇主全部符合各项标准。受评企业需通过人才策略、人力规划、员工入职、学习与发展、绩效管理、领导力发展、职业与继任管理、薪酬与福利、企业文化九大领域的全方位考核。

洲际酒店集团大中华区人力资源副总裁许有俊（Raymond Co）先生表示：“能获得专业人士的肯定并再度蝉联‘中国杰出雇主’，我们倍感荣幸。酒店业是以人为本的行业。多年来，洲际酒店集团始终将员工视为最宝贵的财富，通过业界领先的人才发展计划吸引、培养和保留人才，取得了巨大成功。”

洲际酒店集团致力于营造开放友好、敬业乐业的环境，注重提升员工在工作中的“幸福感”。“员工融入度”被作为考量每家酒店、每个部门工作成绩的重要指标。无论服务于哪家酒店、哪个品牌，每一位员工都享有集团的“尽炫自我”承诺，包括“成功的开始”、“参与的机会”、“成长的空间”以及“自我的空间”，鼓励他们尽情展现个性、激发自身潜能，并将热情带到工作中。

许有俊补充道：“我们坚信‘唯有快乐的员工，才能带来快乐的客人’。是我们的员工让我们在中国酒店业脱颖而出成为行业的翘楚，作为行业领袖，我们有责任为本地人才的长期发展做出贡献。”

伴随着中国旅游业的迅速发展和国家供给侧改革的政策导向，洲际酒店集团在本土人才的培养上不断加大投入，并为旗下员工提供广阔的职业发展空间。洲际酒店集团“员工职业发展规划”项目以路线图的形式，贴心地为不同职能、不同层级的员工提供个人成长的规划方向、晋升标准和学习资源。为满足酒店总经理、中高层管理人员、一线员工、集团员工不同需求的领导力发展和技能培训项目丰富充实，卓有成效。同时，通过“梦想之梯”管理培训生计划、及与中国各地旅游专业院校深入合作的40多所“英才培养学院”，洲际酒店集团在过去十年中为蒸蒸日上的中国酒店业培养了近20,000名青年人才。

与此同时，洲际酒店集团在人才战略上不断拓宽思路，于近年推出了一系列创新的人才招募和发展计划，深受好评。“锦鲤还乡计划”在洲际酒店集团大中华区庞大的酒店网络支持下，为员工和求职者提供在家乡或家乡附近就业的机会，目前申请量已超过1,700人次。“总经理优才计划”为具备高潜力的未来酒店总经理人选提供更具价值的职业发展机会。“微信招聘”全面打通移动端招聘渠道，职位浏览量达500,000人次/年，而应聘者在微信端口完成工作申请仅需两分钟。

人才战略上的用心和创新使得洲际酒店集团屡获殊荣：除“中国杰出雇主”认证外，今年洲际酒店集团亦第四次荣登优兴咨询（Universum）“中国最具吸引力雇主”榜单旅游业前三甲，并于近日获得由中国最大和最具影响力的人力资源会员制组织智享会（HREC）颁发的“2016 中国员工福利价值大奖”。

作为中国酒店业最大的雇主，洲际酒店集团目前在大中华区酒店及集团办公室拥有65,000名员工，并计划在未来两到三年内新增30,000多个工作岗位。如需了解更多详情，欢迎访问 http://www.ihgjobs.cn/ 或关注微信公众号“IHG洲际酒店集团菁英会”。

编者按：

洲际酒店集团

英国洲际酒店集团PLC [伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs）] 在全球拥有十大闻名遐迩的酒店品牌，其中包括洲际酒店及度假村、Kimpton酒店及餐饮集团、华邑®酒店及度假村、皇冠假日酒店及度假村、英迪格酒店、EVEN酒店、假日酒店及度假村、智选假日酒店、Staybridge Suites®和Candlewood Suites®。

洲际酒店集团旗下拥有、管理、出租或托管的酒店多达5,100家，共有750,000多间客房，遍布全球将近100个国家和地区，并有超过1,500家在建酒店。洲际酒店集团拥有世界首个也是最大的酒店忠诚客户计划 -- IHG®优悦会，目前在全球拥有超过9,900万会员。

洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有超过350,000名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。

如需了解洲际酒店集团旗下所有酒店品牌的信息或进行网上预订，请访问 www.ihg.com。如需优悦会的信息请访问 www.ihgrewardsclub.com。如需洲际酒店集团的最新消息，请访问 www.ihg.com/media，www.twitter.com/ihgplc，www.facebook.com/ihg 或 www.youtube.com/ihgplc。

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