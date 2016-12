圣诞颂已经响起,元气寿司推出冬季暖心“鲜味-颂”

广州2016年12月7日电 /美通社/ -- "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!" 圣诞颂歌已经响起,充满着节日气息的12月如约而至。寒风呼啸的冬日,温馨浪漫的圣诞颂歌,似乎还缺点味道。元气寿司隆重推出的超满足“鲜味·颂”系列,鲜味满溢的鳕蟹与赤海虾、超满足的大份量享受,更有口味独特的东洋风味小食,9款暖心鲜味新品上市,仿佛冬日里一首盛大的颂歌,以清新别致的海鲜风味,向12月的冬日好时光献上暖心之作。

鲜味·幸福颂

论及美食带来的满足感,特大尺寸的特上鳕蟹腿定能带来无上的时令美味体验。躲藏于硬壳下的鳕蟹腿肉深藏着海洋专属的鲜美肥腴,只需一口,鲜味即刻汹涌于齿间,仿佛拥有了全世界般满足。蟹的美味你一定了解,却可能是第一次品尝蟹肉箱押。日本关西地道的箱押制法保留了蟹肉原有的鲜甜和韧劲,传统专业的制作手法将鲜甜肉汁渗透到每一颗酸甜有致的醋饭粒中,搭配酸甜芒果粒,清腻适宜,碰撞出无穷的和食美味。

还记得“大满足”系列里的明星产品赤海虾吗?当清纯剔透的赤海虾拥抱炙热的火焰,来自海洋的鲜活气息在烈火的炙烤下喷薄而出,点缀其上的沙拉酱与虾肉炙烤后散发的焦香纠缠交织。炙烧赤海虾,只需一口便神魂颠倒。蛋白质丰富的鳕蟹好吃又滋补,经元气经典炙烤手法处理后,炙烧鳕蟹散发着阵阵诱人肉香,混合着别样鲜味,咸鲜有余、外焦里嫩的极致口感让幸福度瞬间爆表,当仁不让成为元气老饕必点的心中最爱。

鲜味·满足颂

丰腴肥美、略带脂香的当季新鲜三文鱼搭配着晶莹鲜亮的三文鱼籽,与醋饭一起送入口中,绝妙搭配的三文鱼亲子大满足组合在咀嚼间绽放各自分量的鲜甜,令人回味无穷。当超豪华级别的赤贝小鲜肉遇见清新女孩柠檬汁,弹韧有致的爽脆质感碰撞酸甜美好的味道,特大赤贝刺身别致得像来自太平洋的风,演绎出一个清新而温暖的故事。

还不满足?不要紧,元气年终超豪华特选刺身拼盘驾到。整盘新鲜,清爽整个冬日。和家人围桌而聚或与朋友举杯相庆,都少不了这份幸福的满足感。新鲜三文鱼、三文鱼腩、吞拿鱼、油甘鱼、赤海虾、特大帆立贝和三文鱼籽等“日料界红人”轮番上阵,献上超大份量的年度大满足。

鲜味·温暖颂

刺身之后,再啖一口热腾腾的小食就再好不过了。新鲜肥美、“让百味都失灵”的花蛤搭配口味独特的清酒,一道温柔低调却不可抗拒的清酒煮花蛤瞬间霸占味蕾,在咸鲜惹味、精心熬煮的花蛤汤中加入清酒这“点睛一笔”,来自海洋的自然鲜甜之味与细腻芬芳的酒香紧密融合,升温后迅速弥漫整个空间,没有什么冬季寒冷不可治愈。

满足之后,别忘记来一口地道和风小食。煎炸至鲜亮金黄的牛蒡被淋上沙拉酱之后,一道经典日式传统小食日式炸牛蒡横空出世。拣一根咬下,甜蜜酱料包裹下的酥脆口感立刻颠倒众生,这是资深啖客也抵挡不住的东洋味道,饱腹的满足和温暖瞬间满溢。

圣诞气息正浓,鲜味更势不可挡。啖一口元气寿司的新鲜,唱一首欢乐的圣诞颂歌,用无与伦比的味觉享受满足圣诞节的你。今年圣诞,元气寿司“鲜味·颂”绝对不容错过。

关于元气寿司

1968年,齐藤文男先生在日本创设新式回转寿司餐厅-元气寿司,并于1991年在日本成功上市。自从1995年元气寿司在香港开设第一家分店,如今全球已有数百家元气寿司分店。在中国内地,元气寿司已在北京、深圳、广州、上海等城市开设了46家分店,成为备受喜爱的日式餐饮品牌。元气寿司旨在不断创新,以不断追求卓越的品质,始终坚持使用新鲜优质的食材,历练专业的制作手法,营造舒适卫生的用餐环境,务求让顾客每次惠顾都能够得到物有所值的餐饮体验,向每一位顾客传递正宗的日本寿司文化。