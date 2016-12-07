Finesse Solutions推出新一代G3Lite+智能控制器

Finesse Solutions推出第二代一次性生物反应器系统G3Lite+智能控制器

加州圣克拉拉2016年12月7日电 /美通社/ -- 生命科学工艺应用测量与控制解决方案制造商 Finesse Solutions, Inc. 宣布推出用于上游细胞培养和发酵的新一代 G3Lite+ 智能控制器。G3Lite+ 扩大了该公司 G3Lite 产品的能力，可用于所有主要的一次性生物反应器品牌（容量从50L到2000L不等）和一次性发酵器品牌（容量从30L到300L不等）。G3Lite+目前可用于 Mobius® CellReady、Thermo Scientific™（赛默飞世尔科技）HyPerforma™ TK SUB、GE Xcellerex XDR和颇尔 (Pall) PadReactor® 一次性生物反应器。G3Lite+ 还能与一次性发酵罐配合使用，其中包括赛默飞世尔科技容量为30L到300L的HyPerforma一次性发酵器。G3Lite+ 可轻松运行 Finesse TruBio® DV 5.0软件，实现理想的生物过程控制。

G3Lite+ 控制器依然采用 Finesse 的 SmartParts™ 组件，以价格实惠的解决方案组合确保工业自动化的可靠性和可扩展性。该控制器本身可容纳四个蠕动智能泵 (SmartPumps™)，或连接到外部的泵塔，最多可对七个泵进行操控。G3Lite+ 还采用了智能变送器 (SmartTransmitter)，用于 TruFluor™ 一次性传感器或电化学传感器。

利用 SmartMFC 管线可将多达6种气体控制在一个紧凑的气体集流管中。此外，G3Lite 还支持大流量 SmartMFC™ 气体集流管，满足发酵应用的需求。G3Lite+ 便于用户对冗余通气过滤器加热器（包括自动转换装置）进行操控，并为建筑报警系统设定了专门的控制器输出或止回阀的数字控制。在发酵应用方面，G3Lite+ 可提供泡沫量检测功能。G3Lite+ 还兼容专门的 TruTorr™ 变送器，用 TruBio DV 软件来检验反应袋的完整性。

Finesse 首席执行官 Barbara Paldus 博士表示：“在我们的第一代G3Lite低成本和占用空间最小的生物反应器控制系统取得成功的基础上，我们又开发出了新一代 G3Lite+ 产品，可用于更多一次性生物反应器品牌。新推出的智能控制器具备更多新功能，在性能、效率和可靠性上面得到进一步的提升，同时坚持 G3Lite 的价值主张，即更低的操作成本和更高的易用性。该产品能够为研发和美国现行药品生产质量管理规范 (cGMP) 等应用提供灵活且即插即用的配置选择。”