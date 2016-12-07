HOTELEX广州展开幕在即 赛事论坛精彩不容错过

上海2016年12月7日电 /美通社/ -- 由博闻（中国）有限公司主办，上海博华国际展览有限公司承办的 “2016上海国际酒店用品博览会（广州）”，简称HOTELEX Guangzhou，将于12月12日-14日在广州保利世贸博览馆1-4号馆内拉开帷幕。展会同期举办2016上海高端食品与饮料展览会（广州）、2016上海国际餐饮设备及食材展览会（广州）、广州酒店家具及软装设计展览会。

本届展会将历时3天，共计4万平方米的展示面积，预计将近300家展商参展。纷至沓来的宾客来自于酒店餐饮、咖啡、冰淇淋及烘焙、酒吧会所、商超零售等各行业，同时更有行业经销代理商、协会嘉宾及来自海内外专业商贸团的莅临参与。除此之外，更有十多项精彩赛事与论坛，以及免费的美食互动体验，挑逗您的味蕾。

缤纷赛事，目不暇接

2017世界咖啡师大赛中国区选拔赛广州分赛区

享有“咖啡奥林匹克”美誉的CBC是目前中国唯一一项具有专业水准、系统运作和国际认证的咖啡制作比赛。CBC入驻中国已经第15个年头，在这15年里，我们为咖啡师们建立了一个良好的互动、交流平台。

2017世界拉花艺术大赛中国区选拔赛华南赛区

世界拉花艺术大赛，堪称世界咖啡行业第二大赛事，是继世界咖啡师大赛后掀起第二波咖啡竞技狂潮。现在的咖啡拉花不只在视觉上讲究，在牛奶的绵密口感与融合的方式与技巧也一直不断的改进，进而在整体的味道呈现，达到所谓的色、香、味俱全的境界。

2017世界咖啡冲煮大赛中国区选拔赛广州分赛区

世界咖啡冲煮大赛作为一项国际性的世界赛事，以其专业的赛事水平和优秀的服务体验，在咖啡界享有一定的知名度，也成为了在咖啡冲煮领域衡量优秀咖啡师的标准。每年最后的胜利者也将代表中国站在世界舞台上，向世界展示中国的咖啡。

2017世界咖啡烘焙大赛中国区选拔赛预选赛

世界咖啡烘焙大赛 (WCRC) 是由世界咖啡与活动的先驱世界咖啡赛事组委会 WCE (World Coffee Events) 基于推广精品咖啡发起的专业咖啡赛事，并于2013年首次在法国尼斯开幕。2015年，WCRC 首次被引入中国，并在广州国际酒店用品博览会 (HOTELEX GUANGZHOU 2015) 上隆重开赛。今年，即将于12月盛大开幕的广州国际酒店用品博览会 2016将再次携手 WCRC 为观众们呈现出纯粹的烘焙艺术。

2017第六届中国国际调酒大师杯华南赛区

“醉”精彩的调酒盛宴。比赛涵盖传统调酒、花式调酒两大领域，不仅成为国内洋酒行业、协会、烈酒爱好者、经销商、采购商等多方关注的焦点，也让在场的观众在欣赏精彩赛事的同时，能感受到鸡尾酒的魅力所在。

2017“晶花杯”第四届上海国际潮流饮品创意制作大赛广州分赛区

汇集民间饮料达人，展示史上最新、最 in 的潮流饮品。为您带来一场绝对重量级感官与味觉盛宴！开办以来吸引了来自全国各地的饮品师的参与，为国内的饮品行业的交流和发展，提供了专业的舞台。

2017上海国际披萨大师赛华南赛区

上海国际披萨大师赛不仅仅作为一场赛事，对于诸多披萨行业的运营者及专家它更是一个合作交流的契机，也是窥探行业最新趋势的最好途径。比赛现场高手云集，不仅可以感受到比萨大师的高超技艺，还能体会到比萨制作的无穷乐趣。

2017 HOTELEX“明日之星”厨师大赛华南赛区

尽享来自世界各地的美食永远是 HOTELEX 永恒不变的主题之一，现在，HOTELEX 为这些未来厨师之星们打造了一场专属的交流盛会 --“明日之星”厨师大赛。

2017上海国际手工冰淇淋大师赛华南赛区

伴随着人们生活方式的改变，冰淇淋已经逐渐成为人们日常的饭后甜品。说起冰淇淋文化，人们第一个总会想起意大利。Gelato 是意式冰淇淋的简称，也是意大利人生活的一部分。此次比赛将意式手工冰淇淋大师齐聚一堂，带领大家领略纯正 Gelato 魅力。比赛致力于让 Gelato 与中国文化碰撞出全新的味觉极致，实现不断的改革和创新。

第六届世界面包大赛中国队选拔赛 -- 华南分区赛

世界面包大赛始于2007年，由世界面包大使团 (LesAmbassadeurduPain) 在法国创建，目前有多个国家和地区的选手参加，代表了各个国家及地区最高的面包烘焙水平。为促进中国餐饮业烘焙技艺发展交融，挖掘餐饮业烘焙面点的市场潜力和优秀人才，经世界面包大使团认定，特举办第六届世界面包大赛中国队选拔赛。

WCE咖啡全明星广州行

世界咖啡师大赛全明星活动将在 espresso & cappuccino, on-demand performances, pop quiz 和 surprise challenges 等项目上展示全球顶尖咖啡大师的精湛技艺。世界咖啡师大赛全明星广州行将通过丰富有趣的系列活动为广大的咖啡消费者们提供现场互动体验！

精品论坛，匠人匠心

2016广州 Hotelex 商用厨房设计创新论坛

论坛分为商用论坛前期设计与运用和中央厨房配送、食品安全等两大部分，论坛聚集了目前广州商用厨房领域顶级供应商和酒店厨房配套设计师，以及国际膳食协会、NSF 等资深协会讲师带来精彩的主题演讲。届时也会带来诸多有关星级酒店厨房设计、社会餐饮厨房规划案例、有关中央厨房的门店配送设计等业内热门话题。

2016广州商贸配对会

为了更好地给华南地区酒店及餐饮企业提供多类型产品选择、降低采购成本，同时协助高端食品和酒店用品供应商拓展华南地区市场，广州商贸配对会，邀约供应商与有采购需求的酒店、餐饮企业，进行一对一洽谈，为供需双方提供了便捷高效的交流平台。

中国酒店服务品质和营销创新论坛

随着居民收入水平及消费能力的提高，人们对生活质量及外界所提供的服务水平要求日益提高，对服务的分工及要求日益精细化。面对这一市场现象，我们邀请业内大咖进行专题演说，为大家提供交流、采购、了解最新产品趋势等一站式服务。

2016年12月12日-14日，HOTELEX Guangzhou 上海国际酒店用品博览会（广州）期待您的光临。广州保利世贸博览馆1-4 号馆，广州市海珠区新港东路1000 号。

详情可登陆网站 www.hotelex.cn，或微信关注 “上海国际酒店用品博览会”进行手机登记。

凡是参加预登记的观众，就有机会获得法压壶一只，活动细则请参考官方公众号。